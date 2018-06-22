Muhtarlar Buluşması’nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, seçimle iş başına gelmiş muhtarların önemli sorumluluk ve görevleri olduğunu vurguladı. Başbakan Yıldırım, demokrasinin yerelde başladığını, muhtarların bunun temsilcisi olduğunu söyledi. Muhtarların sorularını da yanıtlayan Yıldırım, şunları söyledi:

35 PROJE SÖZÜ

“16 sene boyunca Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemize büyük hizmetler yapmaya çalıştık. İlk kez 2011 yılında güzel İzmir’den milletvekili adayı oldum. İzmir’e 35 proje sözüm var. Bunları teker teker yapıyoruz” diyen Başbakan Yıldırım, önce İzmir’de yapılan yatırımları tek tek anlattı, ardından, “Saymıyorum burada bırakıyorum, gerisini Aziz Kocaoğlu saysın” diye konuştu. İzmir’in yapılarının yüzde 65’inin kaçak ve ruhsatsız olduğunu söyleyen Yıldırım, “Her yer İzmir gibi olsun’ diye övündüğünüz tablo bu mu? Elbette değil. Bunun için imar barışını çıkardık. Muhtarlar sizden ricam; imar barışını anlatın” dedi.

YENİ BİR SAYFA

HT Egeli'de yer alan habere göre Yıldırım, şunları söyledi: “İmar barışı İzmir’in kurtuluşu olacak. Bütün mahallenizdekilere, bütün hemşehrilerinize bunu anlatın. Cumhuriyet tarihinin en büyük barışıdır. Artık vatandaşla devlet el sıkışıyor, eksikleri, yanlışları bir tarafa bırakıp yeni sayfa açıyoruz. Mülkiyet problemi, imara aykırı olanlar, başkasının yerine inşaat yapmış olanlar, kat mülkiyeti olmayan, plan projesiz yapıların hepsi imar barışı ile çözüme kavuşturuluyor. Bu sadece başlangıç. Bunun ikinci adımı da ada bazında yerinde dönüşüme tabii olacak. Önce bir adanın ihtiyacı kadar konut yapılacak, o adadaki bütün yaşayanlar rıza ile taşınacak. O ada tamamen yeniden yapılıp herkes önceden sahip olduğu hakları koruyarak yeni yere geçecek.

BUCA'YA TOPLU KONUT

Yıldırım, Buca’da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde her alanda çok ciddi mesafeler aldığını söyledi. Binali Yıldırım, AK Parti’nin son 16 yılda her alanda yaptığı yatırımlarla Türkiye’ye hizmet etmeye devam ettiğini, İzmir’in de bu yatırımlardan yararlandığına işaret etti. Buca’nın toplu konut ihtiyacını bildiğini, ilçeye TOKİ ile yeni konutlar yapacaklarını vurgulayan Yıldırım, İzmir’de 2020’de tekli öğretime geçme hedefinde olduklarını kaydetti. Başbakan bugün saat 11.30’da Menderes’teki İTOP veri merkezini açacak, saat 20.00’de Torbalı’nın Ayrancılar mahallesinde mini miting düzenleyecek.