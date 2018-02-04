İzmir'de bir binanın çatısı, şiddetli fırtınanın etkisiyle site içerisindeki otoparkın üzerine düştü. Otoparkta bulunan dört araç hasar görürken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, olay, İzmir'in Karabağlar ilçesine bulunan Yakamoz Sitesinde meydana geldi. Fırtınanın etkisiyle site içerisinde bulunan Bahar Apartmanı B Blok'un çatısı, yine site içerisindeki otoparkın üzerine uçtu.





"DEPREM OLUYOR ZANNETTİM"

Çatının otoparka düşmesi sonucu, dört araç hasar gördü. Site sakinlerinden Hasan Öztürker, "Sabah evde televizyon seyrediyorduk. Bir anda gök gürültüsü gibi bir hava esti. Daha sonra yer sallanmaya başladı. Deprem oluyor zannettim. Eşim balkona çıkarak çatının aşağıya uçtuğunu söyledi. Dört aracın çatının altında kaldı. Allah'tan can kaybı olmadı. Ona şükrediyoruz" dedi.





İbrahim Taşca da, "Rüzgardan dolayı çatımız uçtu. Arabalarımız mahvoldu. Benim arabamın tavanı çöktü, camları patladı. Sese uyandık, aşağıya indik. Çatının uçtuğunu anladık. Maddi hasar var ama çok şükür en azından can kaybı yok" dedi.

Öte yandan, çatının otoparkın üzerine düşme anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

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