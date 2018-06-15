İYİ Parti İzmir 2. bölge 2. sıra milletvekili adayı Mustafa Kerpişçi, her gün birden fazla ilçeye giderek hem partililerle hem vatandaşlarla bir araya geliyor. Esnaf ziyareti yaparak sokağın nabzını da tutan Kerpişçi, kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

HT Egeli'de yer alan habere göre, İYİ Parti’nin siyasete yeni bir soluk getirdiğini vurgulayan İYİ Partili Kerpişçi, vatandaşın iki kutuplu siyasetten ve bunlar arasındaki kavgadan bıktığını ve bir arayış içerisinde olduğunu söyledi. İYİ Parti ile birlikte vatandaşların partilerine yöneldiğini belirten Kerpişçi, “İYİ Parti ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener vatandaşların umudunu yeşertti. Bunu sahada, miting alanlarında çok rahat görüyoruz. Vatandaş İYİ Partili olduğumuzu duyunca yanımıza geliyor. İlgi gösteriyor. İzmir her zaman ilklerin kenti olmuştur. 24 Haziran’da İzmir değişimin ilk adımını atacağına inanıyorum. Bana göre İzmir kararını çoktan verdi.” dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER