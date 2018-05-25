Kendine özel salçalı ve baharatlı sosu ile kuru köfteye bambaşka bir kimlik veren İzmir köfte Türkiye'nin birçok bölgesinin popüler anayemeklerinden. Köfte önce hafif kızarır sonra fırında sos ile biraz haşlanır ve nefis İzmir köfte ortaya çıkar. İşte tüm detayları ile Kolay İzmir köfte tarifi...

İZMİR KÖFTE KAÇ KALORİ?

İzmir köfte tarifine geçmeden önce size birkaç bilgilendirmede bulunmak istiyoruz; İzmir köftenin bir porsiyonu (Orta) yaklaşık 200 kaloridir. Kalorisinin yüksek olmasının sebebi köftelerin kızartma işleminden geçirildikten sonra özel sosu ile fırınlanmasıdır.

İZMİR KÖFTE TARİFİ

Malzemeleri

250 gram kadar kıyma

1 adet yumurta

1 tane soğan

2 dilim bayat ekmek içi

1 diş sarımsak

4 adet patates

İstenildiği kadar yeşil sivri biber

Bir tatlı kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Sıvı yağ

Nasıl yapılır?

Tarife derin bir kapta köfteyi yaparak başlayabilirsiniz. Soğan, kıyma, yumurta, maydanoz, sarımsak, çekilmiş ekmek içi, karabiber ve tuz eklediğiniz köfteyi iyice yoğurun. Köftenin malzemeleri bütünleşince elinizde şekiller vererek köfteyi bir tabağa dizin. Ocağı yakın ve kızartma tavasına bir parmak sıvı yyağ dökün. Köfteleri biraz pişireceğiz. Yakmamaya özen gösterin. Biraz pişmesi yeterli olcaktır. Ardından yağladığınız tepsi ya da borcama halka halka doğradığınız patatesleri yayın. Kızaran köfleri de aralarına koyun. Biber ve domates dilimlerini de dizin. Üzerine hazırladığınız salçalı su ile dilediğiniz baharatları ve tuzu atıp fırına verin. 200 derecelik fırına koyup yarım saat kadar pişirin. Patatesler piştiyse İzmir köftede pişmiş demektir. Afiyet olsun...

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