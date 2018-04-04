İzmir merkezli 11 ilde Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'STK yapılanması'na yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 10 kişinin de arandığı bildirildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan eğitim kurumu ve derneklerde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ayrıca örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah erken saatlerde İzmir merkezli Konya, Malatya, Muğla, Isparta, Adıyaman, Gaziantep, Amasya, Manisa, Balıkesir ve Uşak'ta eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Aralarında kamudan ihraç edilen öğretmen, işadamı ve esnafın da bulunduğu zanlıların, dernek çatısı altında örgüte gelir kaynağı oluşturdukları ve FETÖ'ye eleman temin ettikleri öne sürüldü. Soruşturma kapsamında 10 kişinin de arandığı bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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