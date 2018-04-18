İzmir Metrosu'nun Sanayi ve Bölge durakları arasında yaya üst geçidi henüz belirlenemeyen bir sebeple metro yayılarının üzerine çöktü. İstasyon arasında yaya üst geçişinden tren hattına düşen parçalar nedeniyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) bir açıklama yaptı. Peki, İzmir metro seferleri iptal mi? İzmir metro neden çalışmıyor?

İZMİR METRO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İzmir HİM, resmi Twitter hesabından metro seferleri ile ilgili bir açıklama yaptı. HİM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Sanayi-Bölge istasyonları arasındaki yaya ust geçişinden tren hattına düşen parçalar nedeniyle Sanayi Evka 3 arası 18.00den buyana işletim yapılamıyor. Bu araya otobüs seferleri kondu. Seferler Sanayi-F.Altay arası sürüyor. Bilgilendirmeyi sürdüreceğiz."

— İzmir Metro A.Ş. (@izmir_metro) April 18, 2018

"Bölge ile Sanayi istasyonları arasındaki üst geçit vincin çarpması sonucu çöktü. Köprüden düşen parçalar seferleri etkiledi. Sanayi - Evka 3 arasındaki güzergaha otobüs seferleri ile takviye yapıldı. Seferler Sanayi - F.Altay arasında sürüyor. Gelişmeleri sizlerle paylaşacağız."

— İzmir HİM (@izmirhim) April 18, 2018

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