Ramazan ayının ilk buluşması 16 Haziran gecesi sahur ile gerçekleşecek. İzmir’de bugün ilk kez sahura kalkıp niyet edeceklerin merak ettiği sahur vakti saat kaçta olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgilerle hazırladığımız 2018 İzmir sahur vakitleri…

İZMİR SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba İzmir’de sahur vakti (imsak) 04:13 olarak görülüyor. İzmir’da saat 04:13’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

KARŞIYAKA RAMAZANA HAZIR

Karşıyaka Belediyesi, Ramazan ayının gelişiyle birlikte geleneksel eğlence kültürünü yeniden canlandıracak. Meddah, Alp Abi ile Çocuk Eğlencesi, Hacivat ve Karagöz gibi gösterilerin yer aldığı etkinlikler, ay boyunca mobil araç ile farklı mahallelere taşınacak.

Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamlayan Karşıyaka Belediyesi, binlerce Karşıyakalı’yı geleneksel eğlencelerde buluşturacak. Ramazan akşamlarına renk katacak etkinliklerin ilki, 16 Mayıs’ta Aksoy Mahallesinde gerçekleşecek. Davullu Manici, Alp Abi ile Çocuk Eğlencesi, Meddah, Hacivat ve Karagöz Gösterisi, Nasrettin Hoca Hikayeleri, Tuzsuzun Şekerli Oğlu ve Kır Belini Ali Dayı ile orta oyunlarından oluşan program, metro yolu üzerinde saat 21.00’de başlayacak.

Ay boyunca farklı mahallelerde toplam 20 gösteri sunulacak. Geleneksel eğlenceler, mobil araçla halkın ayağına gidecek. Karşıyaka Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Kadir Gecesi iftarını da bu yıl Anayasa Meydanında gerçekleştirecek. Kurulacak dev sofrada binlerce kişi misafir edilecek. Ayrıca, toplam 2 bin 250 aileye gıda kolisi dağıtımı ve nakdi yardım yapılacak.

“Herkesi bekliyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Ramazan ayı boyunca yurttaşlarımızla hem soframızı paylaşacağız hem de ibadetimizin gereğini yerine getireceğiz. Dostlukları, dayanışmayı ve sevgiyi, her zamankinden daha çok hatırlayacağız. Ramazan ayının huzur ve barış getirmesini diliyor; herkesi buluşmalarımıza bekliyorum” dedi.

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