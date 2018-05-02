İzmir'in Bornova ilçesinde geçen Cumartesi günü, gündüz iki grup arasında çıkan silahlı çatışma cep telefonu kameralarına yansıdı.

İHA'nın aktardığına göre; Yeşilova Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, polis 1 kişiyi gözaltına aldı.

O anlar ise kameralar tarafından görüntülendi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER