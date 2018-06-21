İzmir tarımı, 1990-2003 dönemini kapsayan 14 yılda sadece binde 9 düzeyinde büyürken Aziz Kocaoğlu’nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı 2004-2017 döneminde ise yüzde 7.5’lik büyüme oranını yakaladı. Prof. Dr. Yaşar Uysal’ın araştırması, Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen İzmir tarımının Türkiye ortalamasından 2.4 kat daha fazla büyüdüğü gerçeğini ortaya koydu.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal’ın raporuna göre, tarımdaki büyümede İzmir’in lider rolü her yıl daha da pekişiyor. Aziz Kocaoğlu döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma yönelik özgün ve önemli proje ve desteklerinin yansımalarını makro düzeyde değerlendirmeyi hedefleyen çalışmada, 1990-2003 ile 2004-2017 döneminde tarımsal üretimde ortaya çıkan gelişmeler hem tarım sektörü geneli hem de alt ürün grupları bağlamında, istatistikler yardımıyla analiz edildi. Böylece İzmir tarımında üretim boyutunda yaşanan gelişmeler ve bunlara bağlı olarak da bazı öneriler ortaya konuldu.

HAYVANCILIKTA İLHAM VERECEK

Raporda hayvansal ürünler alanındaki artışın 1990-2003 döneminde yüzde 1.3, 2004-2017 döneminde ise yüzde 10.7 oranında gerçekleştiği tespitine yer verildi. Prof. Dr. Yaşar Uysal, Türkiye açısından daha çok et ithalatıyla gündemde olan ve bu nedenle de büyük önem taşıyan bu ürün grubundaki üretim artışının, hayvancılık politikalarına ilham verecek nitelikte olduğunu ifade etti.