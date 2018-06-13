İzmir’de kurulacak İzmir Teknoloji Üssü projesinin imza töreni, Başbakan Binali Yıldırım ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımı ile yapıldı. Protokole Başbakan Binali Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, TUBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden imza attı. Projenin, 2011 seçimleri öncesinde İzmir için vaat ettiği 35 proje içerisinde yer aldığını hatırlatan Başbakan Yıldırım, “Bilişim için teknoloji ve araştırma geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri için İzmir bulunmaz bir şehir” dedi.

10 YIL İÇERİSİNDE 800 ŞİRKETE ÇIKACAK

Gazete Habertürk'ün haberine göre İzmir Teknoloji Üssü’nde uzun vadede 1 milyon metrekare üzerinde kapalı alan olacağını, burada küresel ve yerli firmaların araştırma geliştirme ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini yapacağını dile getiren Yıldırım şöyle konuştu: “İzmir Teknoloji Üssü’nün 10 yıllık bir zaman diliminde 800 şirkete çıkmasını hedefliyoruz. Uzun vadede 40 bin genç beyine, akıl teri üreten araştırmacılarımıza iş imkânı sağlayacağız. Her şey yolunda giderse 10 yılda 15 milyar dolar civarında milli gelire katkı sağlanacak.” İleri teknoloji projelerinin Türkiye’nin son 16 yılda gelişen vizyonunun bir sonucu olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, “En büyük zenginliğimiz insanlık. İnsan kaynağımız sayesinde biz gelişmiş ülkeler arasındaki farkı 10- 15 senede kapatabiliriz” dedi. Yıldırım, Türkiye’deki 77 teknoparkın toplam hasılatının 82 milyar liraya, ihracatının 3,5 milyon dolara ulaştığını vurguladı.

İzmir Teknoloji Üssü için imza töreni Başbakan Binali Yıldırım (ortada) ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün (soldan ikinci) katılımıyla yapıldı.

1.4 MİLYAR TL YATIRIM YAPILACAK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Teknoloji Üssü’nün kurulumu için bir kısmı Kamu Özel İşbirliği modeliyle olmak üzere, 10 yılda 1.4 milyar lira yatırım gerçekleştireceğiz” diye konuştu.