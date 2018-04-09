İzmir Ticaret Odası (İZTO) başkan adayı Mahmut Özgener, üyelerin gelişim ve atılım isteğinin bugün yapılacak seçimlere yansıyacağını söyledi. İZTO meslek komitesi ve üyelerinin seçimleri bugün Gaziemir’deki Fuar İzmir alanında yapılacak. Sabah 09.00’da başlayacak seçim 17.00’de sona erecek. Seçimde toplam 79 meslek komitesinde 429 komite üyesi ve 175 meclis üyesi belirlenecek. Seçimi kazanan 175 meclis üyesi, cumartesi günü İZTO Meclis Salonu’nda toplanarak yönetim kurulu başkanı ve meclis başkanını belirleyecek.

‘SAHA ZİYARETLERİMİZ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ’

Gazete Habertürk'ün haberine göre seçimlerin kent esnafına ve İzmir’e hayırlı olmasını dileyen İZTO başkan adayı Mahmut Özgener, beklenen gelişim ve atılım isteğinin sandığa yansıyacağını kaydetti. Özgener, “Her bireyin değişimin öncüsü olmak için yoğun ilgi gösterip bize destek olacağına inanıyorum. Saha ziyaretlerimizde bir araya geldiğimiz işadamları her seferinde değişimin vaktinin geldiğini ve mutlaka oylarını kullanacaklarını söyledi. Bu ilgi bizleri çok mutlu etti ve kazanacağımıza olan inancımız perçinlendi” dedi.

‘BU BİR YARIŞ’

İzmir’in demokrasi şenliğinin yaşanacağı seçimin birlik, beraberlik ve şenlik havasında geçeceğine de inandıklarını dile getiren Özgener, “Bu bir yarıştır. Kazananlar olacağı gibi kaybedenler de olacaktır. Bize düşen sonuç ne olursa olsun bunu olgunlukla karşılamak ve rakibimizi kutlamayı bilmek. Demokrasinin beşiği olan İzmir’de seçimde bunu bir kez daha göreceğimize inanıyorum” diye konuştu.