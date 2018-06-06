HT Egeli'de yer alan habere göre, Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, Makedonya-Üsküp ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Danışmanı Dejan Nikolovski ile bir araya geldi. Nikolovski’ye Ege-Koop’un konut üretimi tecrübesini ayrıntılarıyla anlatan Aslan, Ege-Koop’un İzmir’de kurduğu 13 kentin alt yapısından teslimatına kadar her alanda kalite ve güvenceyle hizmet verdiğini belirtti. Aslan, “Ege-Koop kalitesini Makedonya’ya taşımak için incelemelerimize başladık. Türkiye’deki deneyimimizle Makedonya’da konuk ihtiyacına yönelik çalışmalar yapıyoruz” dedi.
DİREKT SEFERLER
Ülkelerin “yatırımlarla” geliştiğine dikkat çeken Aslan, Türkiye ve Makedonya’nın bu konuda daha çok işbirliği yapabilmesi için “ulaşımda” bazı önlemler alınması gerektiğini söyledi. İzmir-Üsküp arasında direkt uçuş seferleri olmayışı nedeniyle, her iki ülkeden birçok yatırımcının İstanbul aktarmalı sağladıkları ulaşımın büyük zaman kaybına neden olduğunu ifade eden Aslan, “Ege’de ve İzmir’de 1 milyonun üzerinde Balkan kökenli insan yaşıyor” dedi. Makedonya’da, vatandaşların serbest dolaşım hakkına sahip olmalarının hem turizm hem de ticari yaşamın gelişmesi kapsamında hava köprüsünün kurulmasının çok önemli olduğunu söyleyen Aslan, Nikolovski’den destek istedi.
Nikolovski, bu konuyu Cumhurbaşkanı’na da ileteceklerini, kısa sürede İzmir’den Üsküp’e direkt uçak seferlerinin başlatılması ile ilgili gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi.
EGE-KOOP MAKEDONYA’DA
Nikolovski, Ege-Koop’un Makedonya’da uygun fiyatlı konut üretimi yapılabileceğini vurguladı. Nikolovski, Makedonya’da konut üretiminin kaliteli ve uygun fiyatlı olmasına özen gösterildiğini bu konuda devlet desteğinin de sağlanabileceğini belirterek Türkiye ve Makedonya arasındaki iş birliğinin de derinleştirilmesinde böyle çalışmaların önem kazandığını söyledi.
"Toplantıda Türk yatırımcıların Makedonya’da 400 bin euro sermayeyle iş kurması ya da ev alması halinde vatandaşlık ve teşviklerden yararlanma hakkı elde edebilmesi konusunda görüşmeler yapıldı."
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