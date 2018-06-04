HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) yakın şehirlerdeki iş kadınları dernekleri ile gerçekleştirmeyi planladığı dostluk ve işbirliği ziyaretlerinin ilkini Aydın’da, Aydın İş Kadınları Derneği (AYİŞKAD) ile başlattı. AYİŞKAD Başkanı Belgin Çekmen Altay ve üyeleri İZİKAD üyelerini, hazırladıkları özel toplantıda ağırladı. Üyelerin tanıştığı ve projelerin anlatıldığı toplantıda iki dernek bir arada yapabileceklerini değerlendirdiler. İZİKAD ve AYİŞKAD’ın kadınları güçlendirmek için çalışan iki dernek olduğunu söyleyerek bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İZİKAD Başkanı Huriye Serter, “Bu ziyaretler, projeler geliştirmek ve ortak çalışmalar yapmak adına diğer derneklere örnek olacak” dedi.

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