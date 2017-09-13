İzmir’de 3 yaşındaki Alperen Sakin’in servis aracında unutulup can vermesi ve İstanbul Ümraniye’de bir okulun bahçesinde servis aracı sahipleri arasında çıkan silahlı çatışma, okulların açılmasının arifesinde gözleri servislere çevirdi.
Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre İzmir Emniyet Müdürlüğü, servislerde ‘ikiz plaka’ oyununu ortaya çıkardı. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın talimatıyla kurulan ve servis araçlarının denetiminden sorumlu olan 10 kişilik özel ekip, 6 bin servis aracını tek tek takibe alıp inceledi. İncelemeler sonucu 39 servis aracının ‘ikiz plaka’ olduğu tespit edildi. Firma sahiplerinin aldığı bir ‘S’ plakayı aynı renk ve modelde başka araca takıp korsan servisçilik yaptığı belirlendi.
‘BİRİ DIŞINDA DİĞERLERİ KORSAN’
İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, çalışmalarını şöyle anlattı: “Servis araçları ile ilgili sayın valimizden aldığımız talimatlar doğrultusunda sık sık denetimlerde bulunuyoruz. Son 1 yılda korsan taşımacılık yapan 250 servis aracını tespit ettik. Yine evrakları eksik olan bin servis aracına işlem yaptık. Denetimlerde ayrıca kurallara uymadıkları tespit edilen bin 853 servis şoförüne cezai işlem uyguladık. Kurduğumuz 10 kişilik özel ekip, 6 bin servis aracını tek tek inceledi. Bunlardan 39’unun ikiz plaka olduğunu tespit etti. Firma bir ‘S’ plaka alıyor. Plakayı aynı renk ve modelde 1 veya 2 araca takıyor. Yani bir plaka ile 2 veya 3 servis aracı çalıştırılıyor. Biri dışında diğerleri korsan olarak yolcu taşıyor.”
YÜZ KIZARTICI SUÇ İŞLEYENLERE İZİN YOK
Çocukların daha güvenli ve huzurlu bir şekilde evlerinden okullarına ulaşmalarını sağlamak için çalıştıklarını belirten Aşkın, yüz kızartıcı suç işleyen kişilerin okul servislerinde çalışmalarına izin vermediklerini söyledi. Aşkın, “İzmir’de bulunan tüm servis şoförlerinin GBT sorgusunu yapıyoruz. Yüz kızartıcı suç işleyenleri tespit ettiğimizde çalışmalarına izin vermiyoruz. Aileler hiç merak etmesin, servis araçları ve şoförler ile ilgili sıkı denetimlerimiz var” diye konuştu.
İzmir’de her polisin artık ceza kestiğini kaydeden Aşkın, “İzmir’de sadece trafik polisinin ceza kestiği dönem bitti. Bundan böyle İzmir’de görev yapan 12 bin polisin tamamı ceza kesecek. Türkiye’de ilk kez hayata geçirdiğimiz uygulama ile İzmir’de görevli tüm polisler; trafik işaretlerine uymayanlara, şerit ihlali yapanlara, yasak park yapanlara, kask ve emniyet kemeri takmayanlar ve seyir halinde cep telefonuyla konuşanlara ceza yazabilecek” ifadesini kullandı.
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