4.5 milyon nüfus, yüzde 14-15 işsizlik... Yılda 1.2 milyon yabancı turist. Milli gelirin yüzde 7’sini ortaya çıkaran bir büyük şehir İzmir. Yakın gelecekte şehiri rahatlatacak altyapı yatırımları nedeniyle artan trafik. Markalı konut projelerinin İzmir’e akını. Çevre illerden yaşanan göç hatta İstanbullu beyaz yakalıların dindirilemeyen İzmir aşkı.

Artan emlak fiyatları çok tartışılıyor ama yeni nesil projeler de hayli ilgi görüyor. Öyle ki İstanbul’da yüzde 5’te kalan konut fiyat artışları İzmir’de yüzde 20’lere ulaşmış. Ortak kaygı şehir gelişsin ama İstanbul gibi olmasın. Ve nihayet İzmir’in Süper Lig’de bir takımı var. O da ekonominin göstergesi. Evet son dönemde şehirde konuşulan ana konular bunlar. Şehrin gündeminde eskisinden çok ekonomi var. Düzenlenen zirvelere ilgi de bunun en güzel göstergesi. Anlayacağınız İzmir’de hareket var.

Bu hareket ertelenmezse bu yıl nisandaki oda ve borsada seçimlere de yansıyacak. Eski Futbol Federasyonu Başkanı, işadamı Mahmut Özgener, geçen hafta nisanda planlanan seçim için İzmir Ticaret Odası’na (İTO) başkan adaylığını açıkladı. İZTO’nun efsanevi başkanı Ekrem Demirtaş’ın bir kez daha aday olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Odaya 25 yıl başkanlık eden Demirtaş, İzmir’in en zor dönemlerinde aktif görev aldı. Pek çok önemli girişime ön ayak oldu.

‘Değişim’ sloganıyla yarışa hazırlanan Özgener ise hem iddialı hem de çok istekli.

Tütün, otomotiv ve inşaat alanında yatırımları bulunan, bölgede 1.500 kişiye istihdam sağlayan Özgener, ticari faaliyetler ve Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanlığı göreviyle iş dünyasının nabzını tutarken, geçmişte üstlendiği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığı şapkasıyla da spor ve siyaset dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Kordon’da öğle yemeğinde bir araya geldiğimiz Özgener, “Kendimi anlatmak istiyorum. Samimiyetimi ve vizyonumu. Her zaman değişime ihtiyaç olur.

Arkadaşlarımızla, oda üyelerimizle birlikte geleceği birlikte yaratalım istiyoruz. İZTO’nun üye sayısı 80 bin. 54 bini aktif. Kendimi anlatmam lazım. 2.5 ayda 54 bin kişiye yapacaklarımızı anlatmak, ayrıca dertleri dinlemek istiyorum. Üye üye ziyaret edeceğim” diyor.

“Seçimler kasımda yapılsaydı, aday olmayacaktım. Yarışa katılmaya erteleme sonrası karar verdim” diyen Özgener, bu kararın hikâyesini de şöyle anlattı: “Geçen yıl tütünde önemli bir ortaklık için yoğun mesai harcadık. Martta Yunan Missirian grubuyla ortaklık görüşmelerine başladık. Balkanlar bölgesinde büyümek için... Eylül ayında da anlaşmayı tamamladık. Şu an yurtdışında yeni şirket kurulumu aşamasına geldik. Makedonya ve Bulgaristan’da tütün işinde iddialı olacağız. 3 yıl içinde 250 milyon dolar ciroya ulaşmayı planlıyoruz. Artık bu işler bitti. Kurduğumuz bu iletişim oda başkanı olursak iki ülkenin şehirleri arasında farklı işbirliklerine de kapı açar.”

PROJELER TEKNOLOJİ SPOR VE TURİZM ODAKLI

İzmir’e ne kadar iş ne kadar çok kişi getirebilirsek üyelerimizin işlerinin o kadar artmasını büyümesini sağlarız” diye konuşan Özgener, art arda hayata geçirilecek olan projeler sayesinde kentte yatırım rüzgârının eseceğini ifade etti.

- İzmir’i teknoloji konusunda Türkiye’nin merkezi haline getireceğiz.

- Tüm Türkiye’ye hizmet verecek veri bankaları (data center) kuracağız.

- İç ve dış turizmde payımızı artırmak adına markamızı yeniden konumlandıracağız.

- Turizmde Yerel Gurme Köyleri kurulması gibi etkili projeler yapacağız.

- Oda üyeleri AB fonlarından maksimum seviyede yararlanacak.

- Uluslararası işbirlikleri artacak.

- Ara eleman sıkıntısını çözmek için yüksekokullar ile işbirliği yapacak, üniversitemizin bu konuda etkin rol almasını sağlayacağız.

- Sporda atılım yapmak için, üyelerimizin spor ekonomisinden daha fazla pay almasının önünü açacağız.