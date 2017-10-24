İzmir'de bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan 3 aylık bebeğin idrarında uyuşturucu madde ve antipsikotik ilaç kalıntısına rastlandığı öne sürüldü. Bebeğini emzirmediği öğrenilen annenin hemşirelere "bebeğin ağzına bir şey sürdüm" dediği ancak maddenin ne olduğunu açıklayamadığı öğrenildi.



Sabah'ın haberine göre, İzmir'de O.A. isimli 3 aylık erkek bebek 8 Ekim'de ailesi tarafından bilinci kapalı olarak Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Annesinin 'sürekli uyuyor' dediği bebeğe idrar ve kan tahlilleri yapıldı.



Yapılan tetkiklerde, henüz 3 aylık olan bebeğin idrarında uyuşturucu madde ve antipsikotik ilaç kalıntısına rastlandığı iddia edildi. Rapor üzerine hemşireler, anneyle görüştü. Bebeğini emzirmediğini söyleyen anne iddiaya göre hemşirelere "bebeğin ağzına bir şey sürdüm" dedi. Ancak bebeğe verdiği maddenin ne olduğunu açıklayamadı. Annenin uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülürken, raporda anneye 2009 yılında major depresyon tanısı konulduğu fakat 2 yıldır tedavi görmediğine yer verildi.



BÖBREKLERİ DE ZARAR GÖRMÜŞ

Minik bebeğin tedavisi hastanede sürüyor. Hastanede görevli olan ve raporda imzası bulunan Uzman Doktor Melis Demir Köse konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bebek hastaneye geldiğinde yapılan tetkiklerde hiç beslenmediği görüldü. Bununla birlikte böbrekleri de zarar görmüş. Daha sonra yapılan testlerde ise bebeğin kanında uyuşturucu madde ve antipsikotik ilaç alımında pozitifleşme çıktı. Anne emzirmiyor. Bu yüzden madde emzirme ile geçti diyemeyiz. Uyuşturucu maddenin çocuğa nasıl geçtiği konusu ilginç. Annenin daha önce psikiyatrik rahatsızlığı olmuş ve bir süre anne bu rahatsızlık nedeniyle tedavi görmüş"



BAŞHEKİM: BİLGİM YOK

Talihsiz bebek ölüm kalım savaşı verirken konunun hastane polisine intikal etmediği ortaya çıktı. Psikiyatri hastası olduğu iddia edilen annenin ve babanın sorgulanmaması tepki çekti. SABAH muhabirinin konuyla ilgili bilgi almak istediği hastane Başhekimi Doç. Dr. Hurşit Apa ise konuyla ilgili bilgisi olmadığını söyledi ve soruları cevapsız bıraktı.



İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA



İHA'nın haberine göre, İzmir'de ailesi tarafından hastaneye getirilen 3 aylık bir bebeğin idrar sonucunda "bonzai ve antipsikotik ilaç alımında pozitifleşme" çıktığı iddialarının ardından İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.



3 aylık bir bebeğin ailesi tarafından "evinde uyandırılamama" şikayetiyle Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilmesinin ardından bebeğin idrar testinden "bonzai ve antipsikotik ilaç alımında pozitifleşme" çıktığı iddiasının ardından İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden konu ile ilgili açıklama geldi.



Yapılan açıklamada, "Yapılan ilk testte şüpheli K2 (kannabis) pozitif saptanmıştır. K2 maddesi tarama pozitifliğine sebep olabilecek birçok kimyasal yapısı benzer ilaç olabilir. Ayrıca K2 tarama sonucu bir süre sonra tekrarlandığında bu sefer negatif bulunmuştur. Yine de hastane polisine haber verilmiş, tutanak tutulmuş ve hastane sosyal hizmet çalışanımız tarafından da hasta yakını değerlendirilmiş ve şüpheli bir duruma rastlanmamıştır" denildi.



O. A. isimli bebeğin, 7 Ekim 2017 tarihinde saat 23.21'de ailesi tarafından acil servise getirildiği belirtilen açıklamada, "Hastanın ilk muayenesinde acil yapılan tetkiklerinde kan şekeri çok düşük bulunmuştur. Ayrıca, ayırıcı tanı için biyokimya, kan gazı, hemogram, kan ve idrar kültürü ve görüntüleme dahil birçok tetkikler yapılmıştır. Bu tetkikler içinde tarama testi olarak kullandığımız, hasta başı madde bağımlılığı testi yapılmıştır. Yapılan ilk testte şüpheli K2 (kannabis) pozitif saptanmıştır. K2 maddesi tarama pozitifliğine sebep olabilecek maddeler kannabinoid, antipsikotik ilaçlar, askorbik asit, salisilik asit, penisilin g ve asetaminofen gibi birçok kimyasal yapısı benzer ilaçlar olabilir. Ayrıca K2 tarama sonucu bir süre sonra tekrarlandığında bu sefer negatif bulunmuştur. Yine de hastane polisine haber verilmiş, tutanak tutulmuş ve hastane sosyal hizmet çalışanımız tarafından da hasta yakını değerlendirilmiş ve şüpheli bir duruma rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Annenin tekrar tekrar madde ve ilaç kullanımı ile ilgili olarak sorgulandığı belirtilen açıklamada, "Anne, ne kendisinin kullandığı ne de çocuğuna bununla ilgili bir şey vermediğini belirtmiştir. Bu tanıdan uzaklaşılmıştır. Hasta, hastanemizde hala yatmakta olup malnütrisyon, hipoglisemi tetkik, metabolik hastalık ve diğer nedenler açısından araştırılmaktadır" ifadelerine yer verildi.