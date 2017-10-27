İzmir Bergama'da uyuşturucu kullanmak suçundan ceza alan okul hizmetlisi il milli eğitim müdürlüğü tarafından görevden alındı.



Habertürk TV'den Gülçin Ayçe'nin aktardığı bilgilere göre, İzmir’in Bergama İlçesi’nde “uyuşturucu kullanmak” suçundan 1 yıl hapis cezası aldığının ortaya çıkmasının ardından hizmetli olarak çalıştığı ortaokuldan atılan M.Ç.’ye, 2 yıl sonra yeniden aynı okulda görev verildi. Velilerin isyanı üzerine harekete geçildi ve okul hizmetlisinin görevine son verildi.

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