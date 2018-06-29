İzmir’e çevreci havuz

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemer İZBAN istasyonunun yanındaki 5 bin metrekarelik alana olimpik yüzme havuzu inşa edecek. Önümüzdeki ay ihalesi yapılması planlanan, tesisin çatısına güneş panelleri yerleştirilecek, kullanılan atık su arıtılarak yeniden kullanılacak.

ATLAMA KULESİ DE VAR

HT Egeli'de yer alan habere göre, tesiste 25 metre eninde ve 50 metre boyunda kapalı havuzun yanı sıra, 10 metre yüksekliğinde atlama kulesi, 4 spor salonu, seminer salonu, dans salonu, pilates salonu, basın odası ve merkezi çepeçevre saran koşu parkuru yer alacak. Tesiste kafeterya ve laboratuvar da bulunacak.