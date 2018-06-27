Türkiye genelinde milletvekili ve belediye başkanlığı seçimleri öncesi ithal aday tartışmaları yaşanırken, 24 Haziran seçimlerinde seçilen milletvekilleri adaylarının başka illerde doğduğu halde vekil adayı gösterilip seçildi... HT Egeli'den Mehmet İnmez'in haberi...

İZMİR: İzmir’de 24 Haziran seçimlerinde CHP 14, AK Parti 8, MHP, HDP ve İYİ Parti’den 2’şer milletvekili seçerek mecliste temsil yetkisi verdi. Meclise giden 28 milletvekilinin sadece 8’inin İzmir doğumlu, diğer vekillerin ise 14 ayrı şehirde doğduğu ortaya çıktı. İzmir’de doğan büyüyen CHP’den Tacettin Bayır, Kamil Okyay Sındır, Bedri Serter, AK Parti’den Alpay Özalan, Atilla Kaya, Cemal Bekle olurken İYİ Parti’den de milletvekili Aytun Çıray oldu. İzmir’den aday olan Başbakan Binali Yıldırım Erzincan doğumlu, CHP Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ise Tunceli doğumlu. AK Parti’den Ceyda Bölünmez Çankırı Ankara’da doğdu. HDP’den Murat Çepni ise Rize doğumlu. Vekillerden 5’i Ankara nüfusuna kayıtlı, diğer vekiller ise, Eskişehir, Manisa, Bitlis, Erzurum, Aydın, Ardahan, Rize, Trabzon, Ağrı gibi illerde doğdu. CHP vekilleri Selin Saye Böke New York, Kani Beko ise Makedonya’dan.

AYDIN: Kentte eğitim alan ve iş kuran vekil sadece Süleyman Bülbül, CHP’li Bülent Tezcan ise Samsun doğumlu olmasına rağmen 2 dönemdir Aydın’dan aday oldu ve seçildi.

DENİZLİ: 8 milletvekilinin hepsi Denizli doğumlu.

MANİSA: Ankara’ya Manisa’yı temsil için giden 10 milletvekilinin 7’si Manisa doğumlu.

MUĞLA: Mecliste 7 milletvekile sahip olan Muğla’da sadece CHP’li Mürsel Alban Erzurum doğumlu olurken, diğerleri Muğlalı olarak TBMM’nde temsil edecek.

UŞAK: Ege’nin en az milletvekiline sahip Uşak’ın ise 3 milletvekili de Uşak doğumlu oldu.

BALIKESİR: 9 vekilin bulunduğu Balıkesir’de 7 vekil doğdukları memleketlerinden aday oldu. CHP’li adaylardan doktor Fikret Şahin Sivas, Ensar Aytekin ise Ardahan doğumlu. Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Mutlu Aydemir, Ahmet Akın ve İsmail Ok Denizli’de doğdu.

Ayrıca 2015’te Ege’den 8 milletvekilini Ankara’ya seçerek gönderen seçmen, bu seçimde kadın vekil sayısını 1 artırarak 9’a çıkardı.