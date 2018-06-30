İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sualtı Görüntüleme Takımı, sualtının gizemli dünyasını yansıtan kareleriyle sanatı ve sporu bir araya getiriyor. Sporcular, sualtında çektikleri görüntülerle ulusal ve uluslararası yarışmalarda çok başarılı dereceler elde ediyor.

HT Egeli'de yer alan habere göre Murat Kaptan, Barış Şendemir ve Alp Baranok’tan oluşan takım, 17. Uluslararası Marmara Sualtı Görüntüleme Festivali’nde üç ayrı kategoride 2 birincilik ve 1 ikincilik aldı. Seferihisar’daki “Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası”nda video kategorisinde birinci, genel klasmanda ise dördüncü olan takım, “Uluslararası Marmara Sualtı Görüntüleme Festivali”nde ikincilik elde etti. Dünyanın en iyi sualtı görüntü avcılarının katıldığı “Sualtı Oscarları” olarak tanımlanan ve 2015 yılında düzenlenen festivalde, Büyükşehir Belediyesporlu Murat Kaptan, ikincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.