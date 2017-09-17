İzmir'de, yapay kalple yaşamını sürdüren 10 yaşındaki Miray Toktaş, nakil olup "Peri" adını verdiği ve sürekli yanında taşımak zorunda kaldığı cihazla sadece oyun oynamak istiyor.
Buca ilçesine bağlı Şirinyer semtinde yaşayan 6. sınıf öğrencisi Miray Toktaş'ın yaşamı, geçen yıl geçirdiği enfeksiyonla değişti. Kalp kasları işlevini yitiren küçük Miray, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde 93 gün tedavi gördü ve başarılı operasyonla kalbe kan pompalayan yapay cihazına kavuştu.
Yoğun bakım servisindeki hemşirenin önerisiyle çantada taşıdığı cihaza "Peri" adını veren Miray, hastanedeki boş zamanlarında da oyuncak bebeği "Sude" ile oynuyor.
Yapay kalp cihazını yanından ayırmayan Miray, nakil olacağı günü bekliyor.
Sınıf arkadaşlarını özleyen, hastanede ve evinde geçirdiği günlerde çantasında taşıdığı yapay kalp ve oyuncağıyla oyunlar oynayan Miray, nakil olduktan sonra "Peri" adını verdiği cihazı masallardaki gibi uçurmak istiyor.
BATARYALARA BAĞL I YAŞAM
Miray'ın annesi Gülcan Ataş, kızının bir yıl önce sağlıklı bir çocuk olduğunu, koşup oynadığını, aniden geçirdiği hastalık sonucu kalp kaslarının işlevlerini yitirdiğini öğrendiklerini söyledi.
Zor bir sürecin ardından kızının 21 Nisan'da yapay kalp cihazına kavuştuğunu anlatan Ataş, "Zaman zaman ateşlenince hastaneye getirmek zorunda kalıyoruz. "Kızıma hastalığı süresince Peri ve Sude eşlik ediyor. Her sabah uyanınca yapay kalbi Peri yanında olduğu için dua ediyor. Oyuncak bebeği Sude ile de doktorculuk oynuyor. Bundan sonra tek dileğimiz, umutla geçirdiğimiz günleri nakille sonuçlandırmak" diye konuştu.
Ataş, duyarlı insanların organ bağışıyla Miray ve tüm çocuklara destek olunmasını arzuladıklarını kaydetti.
Nakil bekleyen çocukların cihazla yaşama tutunduğunu dile getiren Ataş, "Her sabah uyandığında yapay kalbine bakıyor ve dua ediyor. 'Anne iyi ki bu cihazı taktırmışsın' diyor. Bataryalara bağlı yaşıyor ama yürüyebiliyor, konuşabiliyor." dedi.
Daha önce 17 yaşındaki çocuğunu amansız bir hastalık nedeniyle kaybettiğini belirten Ataş, kızı Miray'ın ise sağlığına kavuşacağına inandığını vurguladı.
"MASALLARDAKİ GİBİ UÇSUN GİTSİN"
Miray Toktaş ise tedavi sürecince en çok okul arkadaşlarını özlediğini dile getirdi.
Peri ve Sude ile vakit geçirmeye çalıştığını ifade eden Miray, "Burada arkadaşım yok ama Peri var. Ben nereye gidersem geliyor. Benimle yatıyor, benimle geziyor. Yoğun bakımda hemşire ile düşündük adını öyle koyduk. Çünkü kalp nakli olunca masallardaki gibi uçsun gitsin istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Miray, kalp nakli olacağı günü iple çektiğini sözlerine ekledi.
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