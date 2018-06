Türkiye’de son dönemlerde vücut geliştirme sporunun önüne geçen bir dal var. Powerlifting... Yani; güce dayalı, squat (ağırlıkla çökme-kalkma), deadlift (Belin doğal düzlüğünü bozmadan ağırlık kaldırmak) ve bench press (göğüsten ağırlık ittirme) spor dallarının tamamının genel adı..

Yukarıda anlattığım kategorileri kapsayan powerlifting branşında 125 kilo ağır siklet kategorisinde ülkemize ilk Dünya Şampiyonluğu getiren kişi İzmirli Can Yeşilpınar oldu. Can, hikayesini ve ülkemizde her geçen gün daha da ilgi çekmeye başlayan bu sporu Habertürk EGELİ’den Abdullah Çelebi'ye anlattı.

Öncelikle elde ettiğin tarihi başarıdan bahsedelim, nerede ve nasıl şampiyon oldun?

Ukrayna’nın Lutsk kentinde 17-20 Mayıs’ta WPA Dünya Şampiyonası’nda 125 kilo ağır siklet powerlifting branşında altın madalya kazandım. Aynı organizasyonda single bench press kategorisinde de 185 kilo ile altın madalya kazandım. Bu sıklette Dünya’da kazanı- lan iki altın madalyayı da benim almam çok mutlu etti. Squatta 210, deadliftte 270 ve bench presste 185 kilo kaldırarak toplamda 665 kilo ile altın madalyaya ulaştım.

Seni biraz tanıyıp bu spora nasıl başladığını öğrenebilir miyiz?

1983 İzmir doğumluyum. 1 yıllık evliyim. Çocukluğumdan beri ağırlık çalışıyorum. Vücut geliştirmeyi tercih etmedim, her zaman güç sporu yaptım. 14 yaşından beri boks da yapıyorum, aynı zamanda boks antrenörüyüm. Ağırlık çalışmak daha çok hoşuma gidiyor. Çevremde hiç powerlifting yapan yoktu. Bir gün Yankı Tansuğ diye bir kişi ile tanıştım. Beni powerliftinge yönlendirdi. Powerlifting Türkiye Şampiyonası 5 yıldır yapılıyor. Bu spor 1950’lerde Amerika’da yapılmaya başlanmış. Türkiye’de de Powerlifting Derneği var, başkanımız da Gürhan Gürler. Önümüzdeki sene bu dernek federasyonlaşacak. İlk kez şubat ayında Türkiye Şampiyonası’na katıldım ve single benchte şampiyon, powerliftingte ise 2. oldum. Mart ayında Milli takıma çağırdılar. Ukrayna’da Türkiye olarak takımlarda 3. olduk.

Neden powerlifting, başka spor dallarına ilgi duymadın mı?

4-5 yaşında aile baskısıyla tenise başladım. Ben boksör olmak istiyordum ama izin vermediler. Basket takımlarına sokmaya çalıştılar uzun boyumdan dolayı. Dedem eski milli boksördü. Ona çok özenirdim, bu nedenle boksör oldum. Hayatımda hiçbir tane futbol maçını baştan aşağı izlemedim. Ailemden gizli başladım boksa. Aynı zamanda boks ve fitness antrenörüyüm. Vücudun sınırlarını zorlamayı seviyorum. Sinir sistemini çok yoran bir spor. Kastan ziyade sinir sistemini güçlendirmek gerekiyor. 100 kiloyu bir kere kaldıraca- ğına 20 kiloyu 50 kere kaldır derler ama bu şekilde 100 kiloyu kaldıramazsın. Ama 100 kiloyu bir kere kaldırırsan 50 kere de kaldırırsın. Vücudun kaldıramayacağı kiloları kaldırmayı öğretiyor sinir sistemi.

Powerlifting sporcusu olmak zor olmalı, kendini adadığın bu dala destek veren var mı?

Günde 10 bin kaloriyle besleniyorum. Günlük beslenme programımın dışında 500 gram makarna yiyorum. Güçlü bir federasyonumuz olsa maliyeti olmaz. Cebimizden para çıkıyor. Derneğin yeterli parası olmasa da çok destek oluyor. Sponsorlar oluyor ufak tefek. Destek olmak isteyen markalar olabiliyor. Bu spor çok iyi beslenmeyi gerektiriyor. İyi beslenmek için maddi durumun iyi olması lazım. Durumu iyi olmayan birinin yapabileceği spor değil. Benim sürekli mutfak masrafım ev masrafımını 3 katı. Kırmızı et ve balık çok tüketmek gerekiyor.

Ağır antrenmanlar yapıyor ve vücudunu zorluyorsun.. Sakatlıkların olmuyor mu?

Çok fazla zedelenmeler oluyor. İki omuzumda yırtık, belimde 4 tane fıtık var. Bir dizimin menisküsü yırtık. Her türlü sporda sakatlıklar var. Kapasite çok zorlandığı için sakatlıklar oluyor ama ben bu sporu yapmazsam bu kadar sağlıklı olmam. Normal spor yapmayan biri bu fıtıklarla yataktan kalkamaz. Benim bel kaslarım güçlü olduğu için fıtığa yük binmiyor. Bacaklarım güçlü olmaza bu menisküsle merdiven çıkamam. Bazı öğrencilerim belimde fıtık başlangıcı var, diyerek sporu bırakıyor. Fıtık ya vardır ya yoktur. Çoğu insanda vardır fıtık ama farkında değillerdir. Bel ağrısı yapıyorsa onu kurtarmanın tek yolu belini güçlendirmen. Fıtığı alsan bile güçsüzsen yine çıkar.

Türkiye’de ve Dünya’da yaptığın şeylere olan ilgi nasıl?

Türkiye Şampiyonası’nda hiç beklemediğim bir kalabalık vardı. Ben çok boş olmasını bekliyordum. İstanbul’da Aydın Üniversitesi’nde yapıldı. Dünya Şampiyonası bayağı kalabalıktı. Kaç rakibin olduğunu bilmiyordum. Öyle bir liste vardı ki normalde benim sikletimde az olur ama bu sporda öyle değildi. Ciddi bir sporcu ve seyirci katılımı vardı. Türkiye’de çok hızlandı. 10 sene içerisinde iyi yere gelecek. Vücut geliştirmeyi geçecek.

Powerlifting yapmanın faydası nedir, insanlara tavsiye eder misin?

Bu spor aslında herkesin gözünde çok tehlikeli. Aman sakatlanırsın gözüyle bakiyorlar. Herkese özellikle kadınlara dahi tavsiye ediyorum. Profesyonel yarışlara katılmak şart değil. Kilo vermek isteyen de almak isteyen de bu sporla başarılı olur. Ne kadar çok şey kattığını yapınca anlarsınız. Vücut geliştirmede ilaç kullanmayıp da antrenman programıyla kimse yol kat edemez. Bütün vücudu güçlü kılmak gerekiyor. Powerlifting ile sadece bu üç hareketle tüm vücudu çalıştırabilirsin.

Dünya Şampiyonu oldun, yeni bir hedefin var mı daha ötesi nedir?

Bu işte şu andan itibaren sağlığım el verdiği sürece Türkiye’yi temsil edip her sene Dünya Şampiyonu olmak istiyorum. Katıldığım sıklete göre Dünya rekorunu geçmek istiyorum. Ben dopingsiz kategoride Dünya Şampiyonu oldum. 665 kilo ile bu başarıya ulaştım. Benim kategorimde Dünya rekoru 830 diye biliyorum. Bir gün belki geçerim.

SURVIVOR'DAN DAVET ALDI

Can Yeşilpınar, bir powertifter olarak Survivor Yarışması’na gelecek sezon için davet aldığını açıkladı. Can, “Kesin değil ancak gelecek sezon yarışmada mücadele edebilirim. Bununla ilgili Acun medya ile temaslarımız var. Belki orada bir powerlifting sporcusu olarak daha iyi tanıtım yapabilirim. İnsanların bu sporu daha iyi tanımasını ve bu spora ilgi duymasını sağlayabilirim” diye konuştu.