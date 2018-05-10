İzmirli Zuhal Şen, kanserin, 5 ameliyatın, mücadelenin, umut ve başarının öyküsünü bir fotoğraf albümüne sığdırdı.

İki kez kanseri yenen, 5 kez meme, beyin, rahim ve tiroid ameliyatı geçiren Şen, hastalığının her anını yansıtan karelerden oluşan "zafer albümü" oluşturdu.

AA'nın haberien göre; Bornova ilçesinde dar gelirli ailelerin yaşadığı bir mahallede eşi ve iki çocuğuyla sakin bir hayat süren 44 yaşındaki Zuhal Şen, 2012 yılında meme kanseri olduğunu öğrendi. Koruyucu ameliyat geçiren, kitle ve 8 lenf bezi alındıktan sonra kemoterapi tedavisi gören, saçlarını kaybeden Şen, hastaneye giderken, tedavi olurken, ailesiyle zaman geçirirken "yaşam mücadelesini" fotoğraflamaya, fotoğrafları da bir albümde toplamaya başladı.Radyoterapi sürecine 3 gün kala kanserin nüksetmesi sonucu bir ameliyat daha geçiren Şen'in memesi alındı.

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Ameliyatlara girerken fotoğraf makinelerine ve cep telefonu kameralarına gülümseyen Şen, 2013 yılının aralık ayında sağ şakağının üzerinde rastlanan agresif bir tümör nedeniyle yeniden ameliyat edildi.Şen, üçüncü ameliyatını atlattıktan sonra yeniden rahatsızlanınca yapılan kontrollerde rahimde kansere bağlı sorunlar tespit edildi ve yumurtalıkların alınması için dördüncü kez bıçak altına yattı.

Son olarak 2016 yılında yeniden halsizlik gibi çeşitli şikayetlerle doktora giden Zuhal Şen, "tiroid kanseri" şüphesiyle 5. ve son ameliyatını oldu. Tahlil sonuçları iyi çıkan Şen, mücadelesini ve yaşamının zaferini anlatan albüme mutlu son fotoğrafını koydu.

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KIZINA BAŞARISININ ALBÜMÜNÜ HAZIRLADI

Zuhal Şen, hastalandığını öğrenince dünyasının başına yıkıldığını, çok ağladığını, doktorların ameliyat olmazsa "3 ay ömrünün kaldığını" söylediğini anlattı. Mücadele sırasında yanından hiç ayrılmayan ve onun için hayatta kalmaya çalıştığı kızına bir hediye hazırlamak istediğini belirten Şen, şöyle konuştu: "Her şeyden önce çocuklarımı annesiz bırakmaya hakkım yoktu. Ben kendimden vazgeçsem de onlar için mücadele etmek zorundaydım. Her şeyden önce ben bir anneydim, hayata tutunmam ve bununla savaşmam gerekiyordu. Yegane sebebim de bana en çok ihtiyacı olan kızımdı. Ona hayatın bizim için devam ettiğini söyledim, bu hastalığı atlatacağıma söz verdim, o sözümü de tuttum, tutmaya devam edeceğim."

Şimdi diğer hastalar için çalışıyor

Fotoğraflarla duygularını yansıtmak istediğini söyleyen Zuhal Şen, zaman zaman albümü alıp fotoğrafları incelediğini dile getirdi. Kemoterapiye başladıktan sonra her günü bir kareye sığdırdığını ifade eden Şen, "Bu albümü her şeyden önce kızım için hazırladım. Albüme bakınca çok şey hissediyorum, sevgimi, acımı, hüznümü, mutluluğu ve ikinci şansımı... Hayatta herkesin ikinci şansı olmaz, benim var. Bu albüme artık güzel günlerimin fotoğraflarını koyacağım ve zamanı gelince gerçek sahibine teslim edeceğim."

Kanserle Dans Derneğinde gönüllü çalışmalar yapan ve hastalara umut aşılamaya çalışan Zuhal Şen'in kızı Aslı için oluşturduğu albümde hastalığın her anını yansıtan kareler yer alıyor. Fotoğraflarda, Zuhal Şen ameliyathane kapısında, hastane odasında, saçları tedavi nedeniyle dökülmüşken evinde ailesiyle, diğer kanser hastaları için çalışırken görülüyor.