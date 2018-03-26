İzmit'te ikinci amatör küme 19 yaş altı kategorisinde Şehit Ömer Halisdemir Stadı'nda Başiskele Doğantepespor ile maça çıkacak olan Bağçeşmespor'un futbolcuları, müsabakaya kulüp başkanı Nedim Çil'e ailt kamyonet ile gitti. DHA'da yer alan habere göre maçı 4-3 kaybeden Bağçeşmesporlu futbolcular, karşılaşma sonrasında yine aynı kamyonet ile stattan ayrıldı. Kulüp başkanı Nedim Çil, ulaşım sorununa çözüm bulamadıkları için futbolcuları kamyoneti ile taşıdığını belirterek "Başiskele'de oynanan müsabakaya gençlerimizi ulaştırırken, Maşukiye'de oynanacak U-17 takımımızı ulaşım nedeniyle maça çıkartamadık." ifadelerini kullandı.

Başkan Çil açıklamasını, "Bunu Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na ve Futbol İl Temsilciliği'ne dilekçeyle belirttik. 6 farklı yaş kategorisinde mücadele etmemize rağmen farklı spor kulüplerinin müsabakalara belediye araçlarıyla geldiklerini görünce neden bize destek verilmediğini düşünmeye başladık. Ulaşım konusunda yetkililerden destek bekliyoruz" sözleriyle noktaladı.