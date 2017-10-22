İzmit'te, 8 yıl önce diş ağrısıyla hastaneye başvuran 53 yaşındaki Hüseyin Gezen'in çenesinin bir kısmı, kitle olduğu gerekçesiyle alındı. Konuşma yetisini yitiren ve şırıngayla beslenen Gezen, hatalı tedavi uygulandığını iddia ederek, kendisini ameliyat eden doktora toplam 1.5 milyon liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.

DHA'nın haberine göre; Yenişehir Mahallesi Hacı Osman Sokak'ta oturan lahmacun ve pide ustası Gezen, 8 yıl önce diş ağrısı nedeniyle önce bir ağız ve diş sağlığı merkezine gitti. Gezen, buradan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada, Gezen'in ağız tabanında kitle olduğu tespit edildi. Kitleden alınan biyopsi sonucunda, 6 çocuk babası Gezen'e kanser teşhisi konularak, ameliyatla Gezen'in çenesinin bir kısmı alındı. Ameliyattan sonra enfeksiyon geçiren Gezen, enfeksiyonun temizlenmesi ve kendisine yeni bir çene kemiği oluşturulması için 4 ayda 19 kez ameliyat edildi. Tedavisinin ardından konuşma yetisini yitiren Gezen, şırıngayla beslenmeye başladı. Kendisine hatalı tedavi uygulandığını iddia eden Gezen, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Ş.A. hakkında, Kocaeli 2. İdare Mahkemesi'nde 1.5 milyon liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Eşine kanser teşhisi koyduklarını söyleyen Ömeriye Gezen, şunları söyledi: "Eşimin dişi ağrıdığı ve boğazı şiştiği için diş doktoruna gitti. Doktorlar, ne olduğunu anlamadılar. Sonra da Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk ettiler. Eşimin çenesinden parça alındı, kitle olduğu, kanser olduğunu söylediler. Ameliyat ettiler. İlk ameliyatı biraz iyi geçti. Ağzı düzgündü. Birkaç ameliyattan sonra ağzı yamuldu ve konuşamadı. Dili şu anda tellerle bağlı, konuşamıyor. 19 kere ameliyat oldu. Eşimin asıl mesleği fırıncılıktı, lahmacun ustasıydı. Şu anda mesleğini yapamıyor. Yüzde 90 engeli bulunduğu için çalışamıyor. Malulen emekli oldu. Konuyla ilgili dava açtık, mahkemeye başvurduk. Doktorlar çenesi iyileştikten sonra takma diş takılabileceğini söyledi ama iyileşmedi. Vücudundan parça aldılar. Dizlerinden, kasıklarından parçalar aldılar, ağzına eklediler ama olmadı. Yürümekte güçlük çekiyor. Kolunu kaldıramıyor. Bir kolu alçakta bir kolu yüksekte kalıyor. Omzunu kaldıramıyor."

İzmit