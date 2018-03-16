İzmit'te bir hafta önce lüks sitede kargo getirdikleri yalanıyla kapıyı açtırdıkları 66 yaşındaki Fatma Vonal'ı döven, ellerini bağlayarak boğazına bıçak dayadıktan sonra hırsızlık yapıp kaçan 5 şüpheli yakalandı.
DHA'nın haberine göre geçen 9 Mart tarihinde kimliği belirsiz 3 kişi, Hacı Hızır Mahallesi'ndeki lüks bir sitede oturan Fatma Vonal'un dairesinin kapısını çaldı. "Kim o" diye seslenen Fatma Vonal, "Kargo" cevabını alınca, markete verdiği çilek siparişinin geldiğini zannederek kapıyı açtı. Hemen içeriye dalan 3 kişi, Varol'un ağzını kapatıp, ellerini bağlayarak, boğazına bıçak dayadı. Şüpheliler, dövdükleri Fatma Vonal'ı bırakıp evde değerli eşya aramaya başladı. Bir miktar altın zannettikleri imitasyon takıları çalan hırsızlar, bu sırada sipariş verdiği çileği getiren market çalışanı, zile basınca paniğe kapıldı. Hırsızlar, bir süre bekledikten sonra kapıdan çıkıp, kaçtı.
Kendi imkanlarıyla ellerini çözen Fatma Vonal, kızı Melek'i arayarak yaşadıklarını anlattı. Melek Vonal'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. Fatma Vonal, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yüzünde ve vücudunda darp izleri bulunan Fatma Vonal, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olayın duyulmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda şüphelilerin olayın yaşandığı gün sabah 08.00'de İstanbul'dan geldiğini ve siteyi gözetlemeye başladığını tespit etti. Araştırmayı derinleştiren polis ekipleri kimlikleri belirlenen S.T., K.T., H.K., A.Y. ve Ö.A.'yı, 14 Mart günü İstanbul Sancaktepe'de düzenledikleri operasyon ile gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularında, saldırdıkları Melek Vonal'ın kızı Fatma N.'nin Katarlı bir işadamıyla evlendiğini sosyal medya üzerinde gördüklerini ve bu sebeple evde yüklü miktarda ziynet eşyası ve para olabileceğini düşündüklerinden dolayı olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi. Zanlılar emniyetteki işemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
KIZI, KOMŞULARA SİTEM ETMİŞTİ
Annesinin böyle bir olayla karşı karşıya gelmesinden büyük bir üzüntü yaşadığını belirten Melek Vonal, komşularına sitem ederek, şunları söylemişti:
"Sabahın 10'unda güvenlikli bir sitede kapı açık, kadın bağırıyor, bir komşu bile duymuyor. İşin enteresan tarafı artık komşuluk da bitmiş. Ben buradan kusura bakmasınlar ama gerçekten komşularıma da üzülüyorum, yani onlarla aynı apartmanda oturduğum için. Ben en ufak bir ses olsa duyarlı olup açardım kapıyı. Kapı açık ve kadın bağırıyor, karşı komşum, üst komşum hepsi evde, sonradan geliyorlar. Duymuşlar ama çocuk sesi falan filan deniliyor. Güvenliğin o ara başka bir işi var. Kameralı bir sistem. Ben anlamadım, bunlar bizim başımıza nasıl geldi."
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