İzmit'te, sokak hayvanlarını beslemek için çöpleri karıştırıp et parçalarını ve yiyecekleri çıkarıp kedi ve köpekleri besleyen Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi Kadir Tekin ile öğrencisi Yunus Kozan'a zabıta ekibince çevreyi kirletmeleri nedeniyle 209 TL ceza kesildi.
Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Meslek ve Yüksek Okulu öğretim görevlisi Kadir Tekin öğrencileriyle beraber sokak hayvanlarını beslemek için her akşam sokak sokak gezerek çöpleri karıştırıp atılan etleri ve yiyecekleri topluyor. Eldiven takıp, çöplerden kasapların ve iş yerlerin attığı yemek artıklarını plastik tabaklara dolduran Kadir Tekin ve öğrenciler, yiyecek dolu tabakları kedi ve köpeklerin önüne bırakıyor.
ESNAF ŞİKAYET ETTİ, ZABITA 220 TL CEZA KESTİ
Kadir Tekin ve öğrenciler, hayvanların beslenmesinin ardından ise bölgeyi temizliyor. İddiaya göre, besleme yapılan bölgelerde hayvanların birbirine saldırmasından rahatsız olan esnaflar, şikayette bulundu.
Kadir Tekin ve Yunus Kozan'a zabıta ekipleri çevre kirliliğine neden olmaları nedeniyle uyarıda bulundu. Hayvanların beslenmeye devam edilmesi üzerine Kadir Tekin ve Yunus Kozan'a 220 TL ceza kesildi.
"UZAKTAYKEN TAKDİR EDİYORLAR AMA İŞ BAŞA DÜŞÜNCE TAVIRLARI DEĞİŞİYOR"
Kadir Tekin cezanın mahkeme tarafından da onanmasıyla ödemek zorunda kaldığını belirterek, "Her gün sokak hayvanlarını besliyoruz. Sokak hayvanlarına et topluyoruz. Etleri kasapların çıkardığı atıkların arasından topluyoruz. Çöpleri karıştırıyoruz, hayvanların yiyebileceği atıkları alıyoruz. Kovamız var, fırçamız var, işimiz bittikten sonra besleme yapılan alanı yıkıyoruz, temiz bir şekilde bırakıyoruz. Hayvanlar doyduktan sonra tabakları alıp çöpe atıyoruz. Buradaki esnaf, köpeklerin beslenmesinden şikayetçiymiş, sebebi olarak da hayvanların insanlara saldırdığını söylüyorlar. Biz çok uzun zamandır burada bu işi yapıyoruz ama herhangi bir hayvanın bir insana saldırdığını görmedim. Sadece kendi aralarında bir hiyerarşik yer kavgası var, öteki köpekleri yanlarına yanaştırmıyorlar. Birbirleri arasında bir sürtüşme olduğunda da bunu insanlara saldırıyorlarmış gibi algılıyor esnaflar. Bizi şikayet etmişler. Uzaktayken güzel bir şey yapıyorlar diyorlar, takdir ediyorlar ama iş başa düşünce tavırları değişiyor. Bu şikayetten dolayı zabıta ekipleri geldi bir uyarıdan sonra ikinci defa geldiler. Hayvanlara yemek bıraktığımız tabakları görüntüleyip çevreyi kirletmek suçundan encümen kararıyla bize ceza kestiler. 220 lira ceza kestiler, ben cezamı ödedim. Yunus Kozan ödeyemedi. Mahkemeye başvurduk, ceza mahkemede onandı. İtirazımız da sonuç getirmedi" dedi.
"BU HAYVANLAR NEREDE BESLENECEK?"
Amaçlarının kışın sokakta yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların karınlarını doyurmak olduğunu ifade eden Yunus Kozan, "Bu hayvanlar yaşam alanlarında beslenemeyecekse nerede beslenecek? Şu an hayvanların şehrin içinde sıkışması büyük bir problem, biz bu çalışmayla bu sorunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Bizim yaptığımız kesinlikle çevreyi kirletmek değil, zaten normalde kasapların önündeki çöpleri buradaki köpekler etrafa dağıtıyordu. Özellikle kasap bölgesinde toplanıyorlar. Çöplerin çıktığını biliyorlar ve o saatlerde burada toplanıyorlar buraya alışmış hayvanlar. Biz bu çöpleri daha düzenli bir şekilde toplayıp, ayıklayıp, düzenleyerek daha sağlıklı büyümelerini sağlamaya çalışıyoruz. Kesinlikle çevreyi kirletmiyoruz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.