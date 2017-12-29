Sosyal medyada kendisini kadın olarak tanıtıp, buluştuğu bir kişinin cep telefonunu ve parasını gasp eden zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İHA'nın haberine göre olay, 15 Aralık tarihinde İzmit ilçesinde meydana geldi. Sosyal medya üzerinden sahte hesap açan 21 yaşındaki S.G., T.S. ile konuşmaya başladı. Bir süre sonra buluşma kararı alan ikili bir araya geldi. S.G., T.S. ile buluştuğu sırada ona saldırdı. Şüpheli S.G, T.S'ye ait cep telefonu ve 200 TL parayı gasp etti. Şüpheli S.G.'nin gasp ettiği cep telefonu ile 200 TL parayı uyuşturucu ticareti yapan Ö.P. isimli şahsa uyuşturucu madde karşılığında verdiği anlaşıldı.

TUTUKLANDI

S.G. 27 Aralık tarihinde İzmit ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Şüpheli Ö.P. ise yine 27 Aralık tarihinde İzmit ilçesinde kullandığı yolcu otobüs içerisinde yakalandı. Ö.P.'nin kullandığı otobüs içerisinde yapılan aramada 13 adet extacy hap ile bir miktar Hint Keneviri Tohumu bulundu. Devam eden soruşturmada, şüpheli Ö.P.'nin suç unsuru cep telefonunu Y.D. isimli şahsa 50 TL'ye sattığı beyanı üzerine üçüncü şüpheli olan Y.D. isimli şahıs da 27 Aralık tarihinde İzmit ilçesinde yakalandı ve üzerinde yapılan üst aramasında müşteki T.S.'ye ait cep telefonu bulunarak muhafaza edildi.

Yakalanan şahıslardan Ö.P. ve Y.D. hakkında Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan işlem yapılarak Adli Makamlarca serbest bırakıldı. Ö.P. isimli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. S.G. isimli şahsa ise Yağma Suçundan işlem yapılarak 27 Aralık tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İzmit

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