İzmit tramvay yoluna aracını park eden sürücü ile arkadaşı, ceza kesmek için aracın fotoğrafını çeken zabıta memurunu fotoğrafı silmediği için dövüp burnunu kırdı.
DHA'nın haberine göre olay, İzmit Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. Otogar yönünden gelen tramvay, Fevziye durağına doğru ilerlerken yola park edilen bir araç nedeniyle durmak zorunda kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan Murat Fidan, ceza kesmek için tramvay yolundaki aracın fotoğraflarını çekti. Yaklaşık 2 dakika sonra hafif ticari araç sahibi yoldan aracını çekince tramvay yoluna devam etti. Bu arada araç sahibi Tunç Ş. ve yanındaki arkadaşı zabıta memurunun çektiği fotoğrafı silmelerini istedi. Tunç Ş ve arkadaşı, fotoğrafı silmeyeceğini söylemesi üzerine zabıta memuru Murat Fidan'ı dövdü. Esnaf ve vatandaşlar araya girerek zabıta memuruna saldıranları güçlükle durdurdu. Burnu kırılan zabıta memuru, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi oldu. Zabıta memuru Murat Fidan'a 7 günlük rapor verildi.
"DARP RAPORU ALDIM"
Zabıta memuru Murat Fidan, "Şahabettin Bilgisu Caddesi, tramvay yolu üzerinde park eden araçları uyarmak ve ceza yazmakla görevliyim. Tramvay yoluna park etmiş bir araç sürücüsü, tramvayın geçişini engellediğinden dolayı görev icabı fotoğraf çektim. O sırada tramvay geçemediği için korna çalıyordu. Orada fotoğrafı çektikten 1-2 dakika sonra araç sürücüsü yanında başka bir kişiyle birlikte geldi. Aracını oradan aldı ve tramvayın geçişi sağlandı. Aracı tramvay yolunun yan tarafında koyduktan sonra araçtan indiler. Benden fotoğrafı silmemi istediler. Ben de park yasağını ihlal ederek tramvayı durdurduklarını, bu yüzden fotoğrafı silemeyeceğimi söyledim. Bir anda parladılar. Hakaret ve küfür ederek üzerime geldiler. İttiler beni. Zabıta arkadaşlarımız geldi. O sırada kendi araçlarından tekrar inerek saldırdılar. Darp raporu aldım, şikayetçi oldum" dedi.
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