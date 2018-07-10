Bitlis’te vatani görevini yapan ve bir süre önce Ağrı’ya izne gelen asker İbrahim Arslan Pazar akşamı bir yakınının düğününe katıldıktan sonra evine dönmek için yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

İHA'nın haberine göre, kaza sonrası sürücü otomobili ile olay yerinden kaçarak izini kaybettirmişti. Bugün karakola gelerek teslim olan ve ismi öğrenilemeyen sürücü emniyete götürüldü. Daha sonra sağlık kontrolünden geçirilen sürücü adli kurumlara sevk edildi. İfadesi alınan sürücünün alkollü bir şekilde araç kullandığını itiraf ettiği bildirildi.

Sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.