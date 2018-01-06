Edinilen bilgiye göre, Hakkari'de uzman çavuş olarak görev yapan Uzm. Çvş. U.K. (26), memleketi Kastamonu'ya izne geldi. Gece geç saatlerde yol kenarından yürüyen Uzm. Çvş. U.K, İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Uzm. Çvş. U.K, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı.
İHA'nın haberine göre; çevredeki vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Uzm. Çvş. U.K, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Uzm. Çvş. U.K, olay yerine gelen polis ekiplerine ve 112 Acil Sağlık ekiplerine kendisini vuran şahsın İ.K. olduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, araç ile kaçtığı tahmin edilen ve uzman çavuş tarafından ismi verilen İ.K.'yi arama çalışmalarına başladı.
Öte yandan silahlı saldırı nedeniyle o esnada yoldan geçen S.A. idaresindeki otomobilin camları kırıldı. Sağ yan dikiz aynasından kurşun girdiği ve camı kırıldığı belirlenen otomobil, olay yerinden uzaklaştıktan bir süre sonra güvenli bir yere aracını park ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ayrıca silahlı saldırı nedeniyle saldırının olduğu bölgede yolun kenarında park halinde duran iki otomobilde de hasar oluştu. Silahlı saldırı sonrası incelemelerde bulunan Olay Yeri İnceleme ekipleri, çevrede çok sayıda boş kovan buldu.
Silahlı saldırı sonrasında ağır yaralanan Uzm. Çvş. U.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve vücuduna isabet eden kurşunların çıkarılması için ameliyata alındığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken emniyet güçleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların kimliğini belirlemeye çalışıyor aynı zamanda uzman çavuş tarafından ismi verilen şahsıda bulmaya çalışıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.