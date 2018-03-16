Sözcü'nün haberine göre, arkadaşıyla tavla oynayan İzzet Yıldızhan bir yandan da muhabirlerle sohbet etti.



Uzun zamandır konuşmadığı Hülya Avşar'ın “Erkek çalışsın, kadınlar evde oturup çocuk baksınlar” cümlesinin sorulması üzerine İzzet Yıldızhan, “Hülya hanım kendisi otursaymış, kendisi neden oturmamış. Yaşadığı hayatları hepimiz biliyoruz, yanlış bir cümle kullanmış” cevabını verdi.

"BEN DE EŞİMİN ÇALIŞMASINI İSTEMEM"

Öte yandan İzzet Yıldızhan, yakın arkadaşı Alişan'ın “Karımın çalışmasını istemem” açıklamasının kendisi içinde geçerli olduğunu söyleyerek “Alişan'a bu konuda şöyle katılıyorum. Ben de eşimin çalışmasını istemem, eşim çocuklarımıza baksın onları yetiştirsin. Ben zaten çalışıyorum kazanıyorum” diyerek destek vermeyi ihmal etmedi.