Cadde'den Mesut Yılmaz'ın haberine göre, yoğun ilginin olduğu gecede ikili söyledikleri şarkılarla kendilerini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.



Sahne öncesi gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara cevap veren Yıldızhan, Tarkan'ın baba olacağını duyurduğu videoyla ilgili olarak, "İzleyince çok mutlu oldum. Çok keyifli bir video olmuş. Ben tüm sanatçı arkadaşlarıma yıllardır söylüyorum. Anne ve baba olun diye. Çünkü tarif edilemeyecek bir duygu. Hele bir de Tarkan kucağına alsın da yavrusunu ayakları yerden kesilecek mutluluktan söylüyorum" dedi.



Çocuklara istismar konusunda ise Yıldızhan, "Bu namussuzu bana versinler yemin ediyorum onu dilim dilim elimle doğrarım. Bu haberi duyunca kahroldum, inanamadım. Doğru değildir diye kendimi avuttum. Keşke doğru olmasaydı. Ben bir babayım ve böyle olayları duyunca kahroluyorum. Devlet büyüklerimizden rica ediyorum. Çocuk istismarcılarını meydanlarda ipe assınlar ki ibreti alem olsun. Bunların yaşamaması lazım" diyerek öfkesini dile getirdi.

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