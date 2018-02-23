Makaron'dan Ümit Ünver'in haberine göre, Seda Sayan ile sahnede komik diyaloglar yaşadı.



Sayan, Yıldızhan’ın 70 bin TL’lik parfümü için, “Mis gibiymiş. Benim astımım var ama bu kokuyla sorun olmaz” dedi. Yıldızhan da hep aynı parfümü sıkacağının sözünü verdi.

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