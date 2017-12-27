Cadde’de yer alan habere göre, İzzet Yıldızhan, "Gazeteci arkadaşlara hediyem olsun" diyerek, Milli Piyango çeyrek bilet hediye etti.



Yıldızhan, "İkramiye çıkarsa beni hatırlarsınız" diyerek, gazetecilerle şakalaştı.



Hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmayan ünlü türkücü, her biriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra alışveriş turuna kaldığı yerden devam eden türkücü, uzun süre mağazaları dolaşarak yılbaşı alışverişinde bulundu.

İzzet Yıldızhan