Atletico Madrid'in 2014'te Porto'dan 35 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği golcü oyuncu, Portekiz'de attığı golleri Atletico Madrid'de de devam ettirmişti.

Çin macerasındahüsran yaşayan Martinez, ligde 10 maçta 4 gol atarken AFC Şampiyonlar Ligi'nde golle tanışamadı. Son olarak Guangzhou Evergrande ile Jiangsu Suning arasında 26 Ekim 2016'da oynanan maçta ciddi bir sakatlık yaşayan Kolombiyalı golcü, sahalara dönememişti.

Transfer verilerini toplayan Alman sitesi Transfermakt'a göre, 1 Temmuz 2015'te piyasa değeri 35 milyon Euro'yu bulan 31 yaşındaki oyuncunun şu anki bonservis bedelinin 3 milyon Euro'ya düştüğü belirtilmişti. Martinez bugünden itibaren kulüpsüz!