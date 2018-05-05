Jagiellonia Bialystok - Legia Warszawa maçı ne zaman?

Polonya Ekstraklasa Şampiyonluk Turu maçında Jagiellonia Bialystok ile Legia Warszawa, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. 3 puanlı Jagiellonia Bialystok 2. sırada bulunuyor, Legia Warszawa 3 puana sahip ve 5. sırada. Jagiellonia Bialystok son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Legia Warszawa son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 582. İddaa'da Jagiellonia Bialystok kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Legia Warszawa kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Jagiellonia Bialystok son haftadaki Wisla Plock müsabasında 1-3 yenildi.

Legia Warszawa ise Pogon Szczecin karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Jagiellonia Bialystok, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Jagiellonia Bialystok, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

Legia Warszawa ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Legia Warszawa, 1 gol atarken 0 gol yedi.