Jagiellonia Bialystok - Wisla Krakow maçı heyecanı

Jagiellonia Bialystok ve Wisla Krakow, 29 Nisan 2018 Pazar günü Polonya Ekstraklasa Şampiyonluk Turu maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Jagiellonia Bialystok 3 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Wisla Krakow 1 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Jagiellonia Bialystok, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Wisla Krakow son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 608. İddaa'da Jagiellonia Bialystok kazanır 1.45, berabere biter 3.60, Wisla Krakow kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Jagiellonia Bialystok son haftadaki Wisla Plock müsabasında 1-3 yenildi.

Wisla Krakow, Sandecja Nowy Sacz karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Jagiellonia Bialystok, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Wisla Krakow ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Wisla Krakow, 2 gol atarken 2 gol yedi.