Jagiellonia Bialystok - Wisla Krakow maçı heyecanı

Jagiellonia Bialystok ve Wisla Krakow, 29 Nisan 2018 Pazar günü Polonya Ekstraklasa Şampiyonluk Turu maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Jagiellonia Bialystok 3 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Wisla Krakow 1 puanda ve 8. sırada. Jagiellonia Bialystok son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Wisla Krakow, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 608 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jagiellonia Bialystok kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.60, Wisla Krakow sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Jagiellonia Bialystok önceki hafta Wisla Plock mücadelesinde 1-3 yenildi.

Wisla Krakow, Sandecja Nowy Sacz karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Jagiellonia Bialystok, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Jagiellonia Bialystok, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

Wisla Krakow, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Wisla Krakow 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.