Jagiellonia Bialystok - Wisla Plock maçı istatistikleri

Polonya Ekstraklasa Şampiyonluk Turu heyecanı devam ediyor. Jagiellonia Bialystok, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Wisla Plock takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Jagiellonia Bialystok 3 puanla 2. sırada, Wisla Plock 4 puanla 1. sırada bulunuyor. Jagiellonia Bialystok son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Wisla Plock, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 411 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jagiellonia Bialystok kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Wisla Plock sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Jagiellonia Bialystok önceki hafta Wisla Plock mücadelesinde 1-3 yenildi.

Wisla Plock ise Jagiellonia Bialystok karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Jagiellonia Bialystok, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

Wisla Plock ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Wisla Plock, 1 gol atarken 0 gol yedi.