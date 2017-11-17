Jaguar Land Rover sürücüsüz modeli görüntülendi

Land Rover'ın ilk şehir içi sürücüsüz modeli İngiltere yollarında test edilirken görüntülendi. Jaguar Land Rover merkezinin bulunduğu Coventry şehri başta olmak üzere dünya üzerindeki 12 şehirde yola çıkan araçların testi için sıradan insanlar da kullanılıyor.
UK Autodrive'ın 20 milyon sterlin bütçeye sahip olan, Ford ve Tata Motor ile birlikte çalışılan proje kapsamında Jaguar Land Rover, araçların trafik ışıkları, yol durumu vb. konusunda birbirleriyle haberleşebilecek bir teknoloji peşinde.
Testlerin amacı ise sürücüsüz araçların sürüş esnasında insan davranışları ve reaksiyonunu taklit edebilmek. JLR tarafından yapılan açıklamada tam sürücüsüz modellerin yanı sıra kontrolü tamamen araca vermek istemeyen sürücüler için yarı bağımsız araçlar da geliştirildiği belirtildi.
Üretim mühendisi Nick Rogers, testler ve çevrenin karmaşıklığı sayesinde gelecekte yol güvenliğini arttıracak kesin çözümler bulmayı hedeflediklerini söylüyor.
Çok sayıda sensörden gelen bilgiler ve veriyi işlemede kullanılan akıllı teknoloji sayesinde sürücüsüz deneyime öncülük edebilecek otomotiv uygulamalarının da geliştirilmesi planlanıyor.
Dünyanın önde gelen otomobil üreticileri sürücüsüz teknolojiye ve yeni trendlere yatırım yapmaya devam ediyor. Sektör raporlarına göre 2025 yılındaki pazarın 1.2 trilyon dolar olması bekleniyor.
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