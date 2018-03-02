İngiltere merkezli otomobil devlerinden Jaguar, tarihinde bir ilki gerçekleştirdi ve SUV segmentindeki ilk tamamen elektrikli aracı olan 2019 I-PACE modelini tanıttı.
Tesla'nın Model X aracıyla rekabet etmesi beklenen Jaguar Land Rover'ın sportif görünümlü beş koltuklu I-PACE crossover modelinin ülkede 87 bin dolardan satılacak. ABD fiyatı ise 6 Mart'ta açıklanacak. Üç sıralı 7 koltuk tasarımıyla bilinen Tesla Model X fiyatı ise 79 bin 500 dolardan başlıyor.
Jaguar elektrikli I-PACE standart dört çeker sürüş ve tek şarjla 390 kilometre gidebilen 90 kWh bataryayla geliyor. DC çabuk şarj kitiyle yüzde 80 doluluğa 40 dakikada ulaşabilen bataraya yapısının 230 volt sistemli ev kitiyle aynı doluluğa ulaşması ise 10 saati bulunuyor.
S, SE ve HSE olmak üzere I-PACE üç farklı iç mekan seçeneğiyle gelecek ve yılın ikinci yarısında satışa hazır olacak. Teknoloji açısından da zengin bir ekipman sunan araçta Jaguar'ın araç için uzaktan yönetim aplikasyonu Amazon Alexa yapay zeka desteğine sahip.
JAGUAR I-PACE ÖZELLİKLERİ
Tesla'yı diğer büyük otomobil üreticilerinden ayıran kablosuz ya da 4G ile yazılım güncelleme seçeneği Jaguar I-PACE için de geçerli. Sistem 8 cihaza kadar destekliyor.
Performans verilerinde ise Tesla'nın Model X 100D'si kadar seri bir araç olmada da 0-100 km geçişini 4.5 saniyede yapabilen güçlü bir teknoloji var ve Tesla'nın yarı fiyatına alınabiliyor. Maksimum hız ise saatte 200 km. Arka ve ön bölümdeki çift motorun her biri 348 nm tork üretebiliyor.
Ağır batarya sistemi nedeniyle 2.133 kg çeken I-PACE boyut ve iç mekan olarak büyük SUV modeliyle yakın değerlerde. Uzunluğu 4.68 metre, genişliği ve yüksekliği ise sırasıyla 2.14 ve 1.56 metre. Ayrıca 89 santimetrelik bir bacak mesafesi de var.
Hintli Tata Motors'un sahibi olduğu İngiliz marka I-PACE ile ilk kez kasım ayındaki Los Angeles Auto Show'da görülmüş ancak aracın dış ve iç tasarımındaki son dokunuşlar yapılmamıştı. Cenevre'de ise tam versiyonuyla Haguar tarihindeki ilk daha net ortaya çıkacak.
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