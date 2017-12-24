Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi geriden düştüğü maçta 3-1 yendi ve puanını 35'e yükselterek ilk yarıyı Medipol Başakşehir'in ardından 2. sırada tamamladı. Maçın 84. dakikasında gelişen Göztepe atağında Jason Denayer'le girdiği pozisyonda yerde kalan Adis Jahovic penaltı bekledi. Makedon golcü, devam kararı üzerine bir süre hakeme baktı. Jahovic, beklediği kararın verilmemesi üzerine hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun taklidini yaptı.

(Görüntü BeIN SPORTS'tan alınmıştır)

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