Jahovic yıldızları geride bıraktı

Göztepe'nin Makedon forvet oyuncusu Adis Jahovic, Avrupa'nın 5 büyük liginde, takımlarının attığı gollerin çoğunda imzası bulunan futbolcular arasında başı çekti.



TFF 1. Lig'de play-off'lar dahil kaydettiği 21 golle geçen sezon transfer olduğu Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan Jahovic, 2017-18 sezonuna da iyi bir giriş yaptı.

Makedonya Milli Takımı formasını 15 kez giyen Jahovic, ligin ilk 9 haftasında fileleri 11 kez havalandırdı. Son 7 maçtır gol atan 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki gol krallığı yarışında ilk sırada yer aldı. Göztepe'nin 20 golünün 11'ini atan Jahovic'in, gollerinin, takımının toplam üretimine oranı yüzde 55 oldu.

Jahovic, bu değerlendirmeye göre, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerinde, çift haneli skor üreten takımlarda top koşturan futbolcular arasında zirveye yerleşti.

Serie A'da attığı 11 golle Inter'i taşıyan Arjantinli Mauro Icardi, yüzde 55'lik katkısıyla liderliği, Jahovic ile paylaştı.

Süper Lig lideri Galatasaray'ın 20 golünün 9'unda imzası bulunan Fransız santrafor Bafetimbi Gomis de yüzde 45 oranla listenin 8. sırasında kendisine yer buldu.

FALCAO, DZEKO, MESSI VE KANE'İN ÖNÜNDE

Serie A ekibi Lazio'nun İtalyan forvet oyuncusu Ciro Immobile, 24 defa ağları sarsan takımına, 13 gollük katkıda bulundu. Lazio'nun ligde zirve mücadelesi vermesinde başrol oynayan 27 yaşındaki futbolcu, kulübünde gollerin yüzde 54,2'sini atarak Jahovic ve Icardi'yi izledi.

Türkiye'deki futbolseverlerin Bursaspor'dan tanıdığı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Cedric Bakambu, gollerine La Liga'da devam ediyor. 2015 yazından beri Villarreal'de oynayan Bakambu, takımının bu sezonki 15 golünün 8'ini attı ve yüzde 53,3'lük katkısıyla 4. sırada yer aldı.

Jahovic ayrıca dünyanın üst düzey forvetleri arasındaki Radamel Falcao, Edin Dzeko, Lionel Messi ve Harry Kane'i de geride bıraktı.

Ligue 1'de 13 kez fileleri havalandıran Monaco'dan Falcao ve Bundesliga'da 5 gol atan Hannover'den Martin Harnik, yüzde 50 ile 5. sırayı paylaştı.

Dzeko, Roma'nın gollerinin yüzde 46,7'sini attı. Barcelona'da 11 gole ulaşan Messi, yüzde 42,3 oranla 9'uncu, attığı 8 gol Tottenham'ın toplam üretiminin yüzde 42,1'ine karşılık gelen Kane ise 10. sırada kaldı.

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de attığı gollerin, takımının gol sayısına oranı en yüksek 10 futbolcu şöyle sıralandı:

Oyuncu Kulüp Lig Takımın gol sayısı Oyuncunun gol sayısı Gollerdeki payı 1 Adis Jahovic Göztepe Süper Lig 20 11 Yüzde 55 Mauro Icardi Inter Serie A 20 11 Yüzde 55 3 Ciro Immobile Lazio Serie A 24 13 Yüzde 54,2 4 Cedric Bakambu Villarreal La Liga 15 8 Yüzde 53,3 5 Radamel Falcao Monaco Ligue 1 26 13 Yüzde 50 Martin Harnik Hannover Bundesliga 10 5 Yüzde 50 7 Edin Dzeko Roma Serie A 15 7 Yüzde 46,7 8 Bafetimbi Gomis Galatasaray Süper Lig 20 9 Yüzde 45 9 Lionel Messi Barcelona La Liga 26 11 Yüzde 42,3 10 Harry Kane Tottenham İngiltere Premier Lig 19 8 Yüzde 42,1

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