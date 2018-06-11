Jakarta gezi rehberi

Jakarta, Java adasının kuzeybatısındaki Endonezya'nın başkenti ve en büyük şehridir. Jakarta, sadece Endonezya'nın değil, Güneydoğu Asya'nın da ekonomik, kültürel ve politik merkezi aynı zamanda en kalabalık şehridir. Şimdi Jakarta'nın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını tanıtmaya çalışacağız. Jakarta gezi rehberimiz Jakarta tatilinizde size yardımcı olacaktır...

Jakarta yoğun trafiği ve yüksek hava kirliliği ile bilinmesine rağmen, heyecan verici gece hayatı ve canlı alışveriş alanları ile doludur. 200 farklı dilde konuşan 300'den fazla etnik gruba sahip olan Endonezya nüfusu, dil, kültür ve dini geleneklerinde belirgin bir çeşitlilik sergilemektedir. Başkent Jakarta, bu etnik grupların her birinin temsilcilerinin erime potasıdır. İşte güleryüzlü, misafirperver ve yardımsever insanların şehri Jakarta'da gezilecek yerlerden bazıları...

JAKARTA'NIN GEZİLECEK YERLERİ

TAMAN MİNİ INDONESİA INDAH

Popüler olarak Taman Mini olarak bilinen, Doğu Jakarta'da bulunan ve Aceh'den Kalimantan, Sulawesi, Java ve Papua'ya kadar Endonezya takımadaları boyunca bulunan 26 geleneksel kabile reisinin evlerinin 26 ayrı kopyası bulunmaktadır. Bunlar, her bir vilayetin tarihini, sanatını, zanaatını ve geleneklerini gösteren pavyonlardır. Eğitim ve aile eğlencesi için inşa edilen Taman Mini, aile rekreasyonu, flora ve fauna parkları, çeşitli müzeler, tiyatrolar, bir Imax tiyatrosu ve konaklama tesisleri ile geniş bir alana yayılmıştır. Burada ziyaretçiler bir bakışta, Endonezya takımadalarındaki olağanüstü bölgesel mimari çeşitliliğini görebilirler. "Teater Tanah Airku", en son teknoloji ile donatılmış Endonezya'daki ilk tiyatrodur. "Teater Tanah Airku", tipik Endonezya ve uluslararası estetiğin bir karışımıdır. Komodo müzesinde nadir bulunan hayvanlara, Asmat müzesinde, otuz yıllık liderliği sırasında Başkan Soeharto'nun aldığı hediyeleri görebilirsiniz. Doğa severler için orkide bahçeleri, kaktüsler, otlar ve çiçek bahçeleri vardır ve ayrıca bir Kuş Parkı bulunmaktadır.

ULUSAL MÜZE

İki yüzyıl önce kurulan Endonezya Ulusal Müzesi ziyaret etmeniz gereken bir simgedir. Jalan Medan Merdeka Barat'ta Jakarta şehrinin merkezinde yer alır ve arkeolojik, tarihi, etnolojik ve coğrafi bir müzedir. Jakarta'nın ulusal müzesi, fil heykelinin varlığı nedeniyle Fil Binası (gedung gajah) olarak bilinir. Jakarta ve Endonezya'nın tarihi ve kültürü ile tanışmak için mutlaka ziyaret edin.

ULUSAL ANIT

Ulusal Anıt, Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunan bir anıttır. Anıt, Merdeka Meydanı'nın ortasında yer almakta olup Endonezya bağımsızlık mücadelesini anmak için Başkan Sukarno'nun yönetiminde inşa edilmiştir. 137 metre yüksekliğindeki Ulusal Anıt dikilitaş şeklindedir ve 32 kilo altın yaprakla ve 14,5 metrelik bronz alevle kaplıdır. Kaide içinde Endonezya'nın Bağımsızlık savaşı ve Bağımsızlık Bildirgesi'nin orijinal metninin tasvir edildiği bir müze var. Anıtın etrafı şu an müzik çeşmesi olan bir parktır. Jakarta halkı spor ve eğlence için pazar günleri bu meydanı dolduruyor.

GEDUNG KESENİAN JAKARTA (JAKARTA SANAT TİYATROSU)

Hollanda'nın sömürgeciliği döneminde inşa edilen Gedung Kesenian Jakarta, bir konser salonu. İstiklal Camii ve Jakarta Katedrali'ne yakındır. Tiyatro gösterilerinden müzik performanslarına kadar uzanan çeşitli sanat programları yer alır. Kültürel gösteriler ve konserler için ziyaret etmekte fayda var.

ANCOL DREAMLAND

Ancol Dreamland, görmeden edemeyeceğiniz pekçok eğlence, heyecan ve adrenalin sunar ve ülkedeki en iyi tema parkı olarak kabul edilir. İnsanların istediği tüm maceraları yaşayabileceği bir yerdir; Deniz Dünyası, Fantezi Dünyası, Atlantis Su Macerası ve Marina Plajı. Burası Jakarta'nın en büyük ve en popüler dinlenme parkı. Deniz ve tatlı su akvaryumları, yüzme havuzları, balık tutma, tekne gezintisi, bovling, gece kulüpleri, restoranlar, buhar banyosu ve masaj salonları ve yapay bir lagüne sahip olan Jakarta Körfezi'nde ıslah edilmiş plaj arazisi üzerine inşa edilmiştir. Çocuklarla seyahat ediyorsanız kesinlikle buraya gitmelisiniz.

İSTİKLAL CAMİİ

Güneydoğu Asya'daki en büyük cami olan İstiklal Camii kesinlikle görülmeye değerdir ve Jakarta'nın kalbinde çok önemli bir binadır. Aslen 1978 yılında inşa edilmiş olan bu cami, 200.000 kişilik olup birkaç dekoratif minare ile güzel bir mermer avluya sahiptir. İçeride, geniş sütunlar merkezi kubbeyi tutar ve duvarlar İslami kabartmalarla ve ikonografiyle bezenmiştir.

JAKARTA KATEDRALİ

Muazzam İstiklal Camii'nin heybetine göre daha mütevazi boyutlardaki Jakarta Katedrali de aynı derecede güzel ve önemli. 1901 yılında kurulan bu kilise, kurulduğu günden beri jakarta'da Roma Katolikliğinin kuruluş yeri olmuştur. Kilisenin ön cephesi, bazı süslü Romanesk dekorasyonuna ve iki çarpıcı beyaz kuleye sahiptir. Ayrıca, keyifli iç klasik bir tasarıma sahip ve çok sayıda Avrupa katedralini andırıyor. Jakarta Katedrali ülkedeki dine farklı bir bakış sunuyor.

JAKARTA'DA ŞEHİRİÇİ ULAŞIM

Trafik, Jakarta'nın bir özelliği haline geldi. Jakarta'ya ilk kez gidiyorsanız, şehri gezmek yorucu bir iş olabilir. Özel araçların fazlalığı ve trafik sıkışıklığı nedeniyle yolda daha fazla zaman harcanıyor. Yaya yollarında yürümek bile eziyetli. Çünkü Jakarta'daki yol kenarları yayalar için güvenli değildir. Yol kenarlarındaki motosikletli kapkaççılar ve çok sayıda motosikletle doludur. Başkent Jakarta, neredeyse tüm alanları uygun fiyatlarla birleştiren birçok toplu taşıma seçeneği de sunmaktadır. Toplu taşıma araçlarını kullanmak daha sağlıklıdır.

TransJakarta / Otobüs Yolu

Otobüsler özel şeritlerde çalışmaktadır, bu nedenle çoğu zaman trafik sıkışıklığından bağımsızdır (şeritlerin özel araçlar tarafından kullanıldığı birkaç koridorda olmadığı sürece). Ayrıca çok ucuz. TransJakarta sisteminde, çeşitli yerel bankalar tarafından verilen e-biletler kullanılır. Bu e-biletleri her TransJakarta durağında, bankalarda (Mandiri, BCA, BRI, BNI, Bank DKI) ve mini marketler, süpermarketler ve benzin istasyonları gibi yerlerden alabilirsiniz. Bu kartlar ayrıca Banliyö Hattı ve ücretli yol için de kullanılabilir (sadece Mandiri e-paralar).

KAI Banliyö Jabodetabek

KA Banliyö Jabodetabek (veya daha çok Commuterline olarak bilinir) Jakarta'daki banliyö demiryolu sisteminin adıdır. KA (Kereta Api veya tren) Commuter, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Güney Tangerang ve Bekasi'de taşeron hizmeti vermektedir. Commuterline için kullanılan trenlerin hepsi klimalı, temizdir. İlk 25 kilometre için bilet fiyatı ve sonraki 10 kilometrede Rp2.000 ve Rp1.000. Rp10.000'i tezgahınıza yatırabilirsiniz ve bakiyenizi geri almak için aynı gün içerisinde iade edebileceğiniz bir elektronik kart alırsınız. Daha basit kullanım için, e-bilet kartlarına sahip olmanız önerilir (TransJakarta için aynı kart geçerli).

Otobüsler

Mayasari Bakti, Jasa Utama, Kopaja, Metromini gibi bir çok özel operatör var. Bunlara ilişkin bilgi almak daha zor ve zaman çizelgesi de yok. Üzerinde “AC” etiketi bulunan otobüsler, otobüslerin klimalı olduğunu, ancak bazılarının olmadığını gösterir. Her istasyonda, hizmet ettiği güzergahı gösteren bir numara bulunur. Bu otobüsler her zaman otobüs duraklarında durmazlar, keyfe keder dururlar.

Taksiler

Taksiler ucuz, bol ve iyi hizmet vermektedir. Jakarta'yı gezmek için yabancı turistlerin en sevdiği toplu taşıma aracı olmuştur. Rahat ve güvenlidir. Ancak, taksi kullanmak sizi trafik sıkışıklığından kurtarmaz. Jakarta'da faaliyet gösteren birçok taksi şirketi var. Mavi Kuş Grubu (Mavi Kuş, Pusaka, Gümüş Kuş) en ünlüsüdür. Diğer güvenilir taksi şirketleri Express Group, Taxiku, Gamya, Trans Taksi ve Beyaz At'dır. Bu taksileri kullanmak isterseniz, sokakta çevirebilir, telefonla çağırabilir veya telefonunuza taksi mobil uygulamalarını yükleyebilirsiniz.

Servis otobüsü

Jakarta'daki birçok servis otobüsü ağı var. Bazıları ucuzdur; Bazı otobüslere binmek için bilet gerekiyor. Lippo Malls, Summarecon, Sinarmas Trans-BSD genellikle alışveriş merkezlerinin olduğu bölgelerde çalışır. Eğer bu bölgeden Jakarta'ya gitmeniz gerekiyorsa, bu ulaşım şekli iyi bir seçenektir. Güney Jakarta'daki Kuningan'daki Epicentrum Kompleksi, Epicentrum Alışveriş Merkezi, ANTV Kompleksi, Festival Plaza gibi Epicentrum bölgesindeki birçok noktaya servis otobüsleri sizi bırakabilir. Zaman çizelgesi yoktur ancak normalde otobüs her 15-20 dakikada bir gelir.

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