Jake LaMotta öldü mü?

Boksseverlerin 'Bronx Bull'u LaMotta, artık aramızda olmayacak...

Eski Dünya orta siklet boks şampiyonlarından olan Giacobbe 'Jake' LaMotta, bir süredir Alzheimer hastalığından dolayı tedavi görüyordu. Hastalığı atlatamayan LaMotta, bu hastalığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti ve 96 yaşında aramızdan ayrıldı.

KARİYERİNDE 30 NAKAVT VAR!

Hem orta siklet hem de ağır siklet olarak ringlerde yer alan LaMotta, 10 Temmuz 1921 yılında New York-Bronx'te hayata geldi. Doğduğu yer sebebiyle 'The Bronx Bull' lakabını alan LaMotta kariyerinde çıktığı 106 maçın 83'ünü kazandı. Bu 83 galibiyetin 30'unu ise nakavtla almayı başardı. Kariyeri başarılarla dolu olan LaMotta, bir diğer efsanevi boksör Sugar Ray Robinson'u da ilk kez yenip adını tarihe yazdırmıştı. Onun için 'Jake yaşamak istemiyor gibi dövüşüyordu' söylemi sıkça kullanılırdı.

HAYATI FİLM OLDU | 'RAGING BULL'

Agresif kişiliği nedeniyle kendisine 'Kızgın Boğa'da deniliyordu. Hatta bu lakabı, 1980 yılında beyazperdeye taşındı ve Robert de Niro'nun başrolde yer aldığı 'Raging Bull' (Kızgın Boğa) filmi seyirciyle buluştu. Bu filmle 'en iyi erkek oyuncu' Oscar'ını kazanan De Niro, bu film için uzun süre boks eğitimi almayı da ihmal etmemişti.

Jake LaMotta

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