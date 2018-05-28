HT Magazin'de yer alan habere göre, taciz skandallarıyla çalkalanan Hollywood’da son olarak ünlü oyuncu Morgan Freeman suçlanmıştı. 8 kadın, CNN’e yaptığı açıklamada Freeman tarafından uygunsuz davranışlara maruz kaldıklarını iddia etmişti.

80 yaşındaki aktör bunun üzerine “Beni tanıyan ya da benimle çalışan herkes, kimseyi kasıtlı olarak incitecek veya bilerek tedirgin edecek biri olmadığımı bilir. Niyetim asla kadınları rahatsız etmek değildi. Kendini huzursuz ya da saygısızlığa uğramış hisseden herkesten özür diliyorum” diyerek bir açıklama yapmıştı. Aktör James Caan’dan meslektaşına destek geldi.

TMZ’ye konuşan Caan, “Tanrı’nın kadın ve erkeği birbirlerinden hoşlansın diye yarattığını düşünüyorum. O iyi bir adam” dedi.