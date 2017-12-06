James Howells 140 milyon dolar değerindeki kayıp Bitcoinlerini arıyor

Galler vatandaşı olan 32 yaşındaki James Howells bundan dört sene önce mining yani kazıma işlemiyle oluşturduğu 7500 adet Bitcoin kodlarının bulunduğunu bilgisayarın hard diskini yanlışlıkla çöpe atmıştı.
2013 yılında 920 bin dolar değerinde olan 7 bin 500 dolar Bitcoin, dijital para biriminin rekor değere ulaşmasıyla şu an 140 milyon dolarlık bir servet durumunda.
Hard diskin Newport bölgesindeki bir çöp sahasında olduğunu belirten Galli bilgisayar uzmanı çöplükte arama yapmak için belediyeyle defalarca konuşmasına rağmen sürekli reddedildiğini belirtti.
Talihsiz Howells son çare olarak arama yapmasına izin verildiği takdirde 140 milyon dolarlık Bitcoin varlığının yüzde 10'unu belediyeye vereceğini açıkladı. Hızını alamayan Howells, gelecek seçimde aday olup çöp sahasını kazabildiği takdirde bağışını yüzde 50'ya çıkaracağını da ekledi.
"Nasıl oluyor da 100 milyon doları çöplükte bırakabiliyorlar. Yatırımcılarım aramada işi batırmamız halinde bir miktar banka teminatı dahi oluşturmayı dahi önerdi. Belediye çöp sahasını düzeltmek için bu parayı kullanabilir." diyen James Howells kazı yaparken tüm güvenlik şartlarına uyulacağına dair garanti verildiğini de belirtti.
— James Howells (@howelzy) December 4, 2017
Bitcoin servetini bulmak için 4 yıldır çabalayan Howells yetkililerin yardımcı olmakla ilgilenmediklerinden, kendisine detayları ve durumu anlatmak için fırsat dahi verilmediğinden yakındı.
Newport Belediyesi ise haberleri doğruladı ancak çöp sahasının kazılması ve çöplükteki işlemlerin milyonlarca dolar tutacağını belirterek herhangi bir garanti olmaksızın hard disk aramasının mümkün olmayacağını belirtti. Yetkililer alanın boşaltılmasının devasa çevresel etkilerine de dikkat.
Yapılan açıklamaya göre belirtilen çöp sahasına yıllık 50 bin atık geliyor ve alanda şu anda 350 bin ton çöp olduğu sanılıyor. Yetkililer, çöp suları ve gaz nedeniyle oluşan galvanik korozyondan ötürü sabit diskin büyük zarar gördüğü de düşünülüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.