James Howells 140 milyon dolar değerindeki kayıp Bitcoinlerini arıyor

Galler vatandaşı olan 32 yaşındaki James Howells bundan dört sene önce mining yani kazıma işlemiyle oluşturduğu 7500 adet Bitcoin kodlarının bulunduğunu bilgisayarın hard diskini yanlışlıkla çöpe atmıştı.

2013 yılında 920 bin dolar değerinde olan 7 bin 500 dolar Bitcoin, dijital para biriminin rekor değere ulaşmasıyla şu an 140 milyon dolarlık bir servet durumunda.

Hard diskin Newport bölgesindeki bir çöp sahasında olduğunu belirten Galli bilgisayar uzmanı çöplükte arama yapmak için belediyeyle defalarca konuşmasına rağmen sürekli reddedildiğini belirtti.

Talihsiz Howells son çare olarak arama yapmasına izin verildiği takdirde 140 milyon dolarlık Bitcoin varlığının yüzde 10'unu belediyeye vereceğini açıkladı. Hızını alamayan Howells, gelecek seçimde aday olup çöp sahasını kazabildiği takdirde bağışını yüzde 50'ya çıkaracağını da ekledi.

"Nasıl oluyor da 100 milyon doları çöplükte bırakabiliyorlar. Yatırımcılarım aramada işi batırmamız halinde bir miktar banka teminatı dahi oluşturmayı dahi önerdi. Belediye çöp sahasını düzeltmek için bu parayı kullanabilir." diyen James Howells kazı yaparken tüm güvenlik şartlarına uyulacağına dair garanti verildiğini de belirtti.

— James Howells (@howelzy) December 4, 2017

Bitcoin servetini bulmak için 4 yıldır çabalayan Howells yetkililerin yardımcı olmakla ilgilenmediklerinden, kendisine detayları ve durumu anlatmak için fırsat dahi verilmediğinden yakındı.

Newport Belediyesi ise haberleri doğruladı ancak çöp sahasının kazılması ve çöplükteki işlemlerin milyonlarca dolar tutacağını belirterek herhangi bir garanti olmaksızın hard disk aramasının mümkün olmayacağını belirtti. Yetkililer alanın boşaltılmasının devasa çevresel etkilerine de dikkat.

Yapılan açıklamaya göre belirtilen çöp sahasına yıllık 50 bin atık geliyor ve alanda şu anda 350 bin ton çöp olduğu sanılıyor. Yetkililer, çöp suları ve gaz nedeniyle oluşan galvanik korozyondan ötürü sabit diskin büyük zarar gördüğü de düşünülüyor.

James Howells

bitcoin

Newport

Wales