James Levine hakkında taciz suçlaması!

New York Times'daki habere göre, 1985'te genç bir erkeği taciz etmekle suçlanan James Levine hakkında soruşturma açıldı.



İddia raporlarına ulaşan gazete, mağdurun olayın yaşandığı dönemde 15 yaşında olduğunu ve tacizin 8 yıl sürdüğünü duyurdu.

James Levine