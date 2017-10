james Toback'a taciz suçlaması

Los Angeles Times'ın haberine göre, 72 yaşındaki senarist ve yönetmen James Toback 38 farklı kadına cinsel tacizde bulundu. Habere göre kadınlara New York sokaklarında yaklaşan Toback onlara 'yıldız olacakları' sözü verdi.

Ardından kadınlarla buluşan Toback kadınlara cinsel içerikli sorular sorular sorarak önlerinde mastürbasyon yaptı, kimi durumlarda ise kadınları kıyafetlerinin üzerinden taciz etti.

Gazeteye konuşan Toback ise suçlamaları reddetti. Kadınların hiçbirini tanımadığını savunan Toback "Veya 5 dakikalık görüşmelerdi. Hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca 'şeker hastalığı ve kalp rahatsızlığı' olduğunu belirten yönetmen son 22 yıldır suçlamalara konu olan cinsel davranışları gerçekleştirmesinin 'biyolojik olarak imkansız' olduğunu öne sürdü.

"HERKES ÇALIŞMAK İSTİYORDU, O NEDENLE KATLANDILAR"

Toback hakkında suçlamalarda bulunanlar arasında Veruca Salt grubu gitaristi ve vokali Louise Post, 'As The World Turns' adlı dizide oynayan aktrislerden Terri Conn da bulunuyor. Toback'in yönettiği 'Black and White' (Siyah ve Beyaz) filminde rol alan aktrislerden Echo Danon da gazeteye yaptığı açıklamada Toback'in 'bacaklarına dokunarak mastürbasyon yapmak istediğini' söylediğini açıkladı.

Danon "Herkes çalışmak istiyordu. O nedenle buna katlandılar. Ben de o nedenle katlandım. Çünkü başka bir iş almayı umuyordum" dedi.

Skandal aralarında Asia Argento ve Angelina Jolie gibi isimlerin de olduğu onlarca kadına taciz ve tecavüzle suçlanan ünlü yapımcı Harvey Weinstein skandalı sonrası sosyal medyada başlatılan 'MeToo' (Ben de) adlı taciz ifşaatı kampanyasının ardından geldi. Weisntein'ın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen Rose McGowan Twitter'daki mesajında "James Toback, çaldıkların ve travmaların için sana lanet olsun" dedi.

James Toback